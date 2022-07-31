抽查周記損學生隱私 教部喊落實程序、公文拖半年未發

國內多數高中職都要求學生每周寫周記，作為師生的溝通管道之一，但周記除了由班導批閱，許多學校會定期在作業抽查中一併抽檢，卻有學生認為隱私權受到侵害，也有教師認為將嚴重影響班級經營。教育部今年初曾召開研商會議，並在會中承諾將發函提醒學校重視周記抽查程序，但時隔半年仍未見發函，也讓學生質疑是在「無限拖延」。

部分高中將學生周記列為作業抽查項目，學生必須將整班的周記繳至學務處或教務處，由行政人員做二次檢查，有些學校還會抽班級上繳至校長室重新批閱。國教署前青年諮詢委員蔡欣原去年十月曾提案，作業抽查過程中常由經手多人，恐讓學生隱私外流，建議教育部重新建立作業抽查指引，避免損及學生隱私。

教育部今年一月曾邀集相關代表，召開周記抽查研商會議，會議共做成三項結論，包含周記撰寫必要性宜由學校自主評估實行方式，不得因學生不參加抽查而對其懲處，抽查過程中宜遵守保密原則，不宜由學生幹部代為抽查，抽查人員不得傳閱予非執行人員。

教育部當時也在會中承諾，將發函提醒學校重視周記抽查程序，以維護學生隱私權。但時隔半年，仍未見相關函文，也讓學生質疑是在「無限拖延」；台灣青年民主協會也提到，過去曾接獲教師投訴，學校抽查人員對老師改過的週記進行二次批閱，甚至加註給學生的評語，干預師生隱私權，也讓抽查必要性遭質疑。

教育部則解釋，為了讓學校執行上能更為周延，國教署將先透過學務主任會議及教師輔導管教知能研習等機會，與相關人員進行溝通及宣達，再輔以公文方式，落實推動。

青民協肯定教育部正面回應，但目前仍有許多學校會將周記抽查列為獎懲項目，在抽查程序上並不嚴謹，都需要主管機關更積極的督導各校改善；蔡欣原也重申，周記抽查並沒有法源依據，教育部應立即將相關注意事項函送各校，保障學生隱私權。

實際上，近幾年也有高中陸續廢除周記抽查制度，如台南一中希望老師回歸教學專業、專心在輔導學生；桃園市陽明高中以行政減量，以及保護學生隱私為由廢止周記抽查，「不再為抽查而抽查」。教師團體也認為，周記不是必要抽查的項目。

台南一中2017年導師會議通過決議「不再抽查周記」，校方認為，行政不應該干擾老師，希望讓老師回歸教學專業、專心在輔導學生上。且若周記如果只定位在親、師、生三方溝通的工具，其實不只是LINE，座談會、班會，或是私底下找老師聊天都可以做到，因此把彈性還給老師，讓老師來帶領學生重新定義周記。

桃園市陽明高中也於去年10月廢止周記抽查，校長林裕豐表示，去年恰好在作業抽查討論中，學生班聯會、行政代表皆有提案討論，校內師生皆認為，導師是班級經營者，學生在周記抒發情緒，實在沒必要為抽查而抽查。如今少了周記抽查，行政單位減輕工作負擔，最重要的是，老師也能回歸班級經營與專業教學。