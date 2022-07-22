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閩南語認證考試1.9萬人報名創新高 今年首分兩日應考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部99年起辦理閩南語認證考試，至今以餘6萬7000多人報考。示意圖。本報資料照片
教育部99年起辦理閩南語認證考試，至今以餘6萬7000多人報考。示意圖。本報資料照片

配合中小學今年九月起本土與將列為必修，急需語言認證教師，111年教育部閩南語語言能力認證考試達1萬9487考生報名，相較去年1萬8662人再增加824人，創下歷年新高。今年也首次分2日舉行，但若考生為快篩陽性居家隔離、居家檢疫，以及確診但未解除隔離者不得應試。

中小學今年9月起必修本土語言，教育部要求國小一至六年級，國一、國二每周一節，高中兩學分以高一開課為原則。加上近年本土意識抬頭，教育部閩南語語言能力認證考試報名人數也創新高，但基於防疫考量，今年考試首次分為兩日舉行，A卷於8月6日進行，B、C卷則於8月7日辦理。

教育部也表示，若報名者確診且未解除隔離者，或為居家隔離、居家檢疫者；快篩陽性，未經醫事人員確認者；快篩陽性，未經PCR檢驗或未獲檢驗結果者，上述四類人均不得應考，但可依照簡章規定申請報名費全額退費，若為快篩陽性者於申請退費時提供快篩結果照片佐證，試劑則要寫上姓名、日期，並與准考證一同拍攝。

教育部也提醒考生，考試前、最遲於考試當日須上官網填交健康管理聲明書，填寫完畢將獲得「數位通行證」，考試當日須同時出示准考證及自行列印得通行證才能進出試場。若當日出現發燒或有急性呼吸道感染者，將無法進入試場。

教育部也表示，若發現考生隱匿個人身體健康狀況或症狀，經查明屬實則現場取消考試資格；若於試後發現，成績不予計分，並依中央疫情通報作業及「傳染病防治法」進行通報。

教育部 語言 閩南語 居家隔離 快篩陽性

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