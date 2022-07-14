台首大宣告停招明年停辦 學生不滿 校方回應會全力善後

台灣首府大學因財務狀況宣布停招，教育部日前發函台首大確認今年8月停止各學制所有招生、預計明年停辦；而學生組成自救會陳情抗議希望「原校畢業」已不可能，今天表達不滿。對此校方表示，教育部發文要協助學生提前分發，校方會全力配合安置學生。

台首大主秘戴文雄指出，教育部指示與校方能配合的部分，已辦4場座談會向學生說明，出席的學生與家長也都表示能夠理解。

校方表示，期末考後針對學生訴求開4次座談會，說明停招期程、安置規畫，距離停辦未來還有一年時間，教育部已專案輔導，要依照教育部期程規畫推動，不知還有其他意見。

戴文雄表示，能原校畢業最好，但必須依實際期程考量；校方按學生畢業或未來需要，今年暑假特別開很多暑修課程、即使僅數人也開課。

他說，尊重自救會的聲音，相關意見校方都有回應說明，當然不可能百分之百符合學生要求，出現這種不得已狀況，一定會全力善後，會全力協助暑修讓即將畢業的學生順利畢業，或到其他學校繼續學業；學生權益不會吃虧。可能部分學生家長還會擔心，他拍胸脯「辦學是良心事業，即使狀況這麼艱困，也不會隨隨便便打發」。

台首大5月底由教育部列為專案輔導學校，六月時由教育部高教司入校辦理座談會，台首大日前已擬定「申請停招計畫書」草案，敘明學校營運困難，除少子化，附屬機構高雄蓮潭國際會館也因疫情虧損連連。台首大於6月座談會上亦向教育部陳述，因現金短缺，希望能同意校務基金支付教職員薪水及學校水電費，維持基本運作。