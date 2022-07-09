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大陸學歷採認辦法修正 僅寫論文取得博士台灣不採認

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部近期修正「大陸地區學歷採認辦法」，於第9條新增數個學歷不採認樣態。圖為北京大學。本報資料照片
教育部近期修正「大陸地區學歷採認辦法」，於第9條新增數個學歷不採認樣態。圖為北京大學。本報資料照片

教育部修正「大陸地區學歷採認辦法」，於第9條大陸地區高等學校或機構學歷「不採認」狀況新增數個樣態，如未經教育部核定便在台灣設立分校、分部或委託機構在台招生所授予的學歷，或遠距教學超過畢業總學分二分之一，以及未經註冊入學及修業，僅靠「論文著作」便取得博士學位，我方均不予採認。

教育部修正大陸地區學歷採認辦法，並新增數個學歷不採認樣態。其中第9條敘明，大陸地區高等學校或機構學歷採認，應以認可名冊內所列者為限，但新增，若台灣學生就讀於名冊中核可的大學，但未經註冊入學和修業，僅以「論文著作」就取得博士學位，即便陸方授予學位，台灣也不會採認，要求學生一定要註冊並入學。

本次採認辦法修正也新增，若大陸學校未經教育部核定，就於台灣設立分校、分部、學位專班或委託機構在台招生授課，教育部亦不採認其授予的學歷。

再者，近年受到疫情影響或便民考量，大陸大學亦會開辦遠距教學課程，過去若採函授、遠距教學方式取得的大陸學校學歷我方不予承認，但本次修正為，若遠距教學課程學分數超過畢業總學分數二分之一，才會不予採認；反之，若學生採用遠距教學只要學分未達二分之一，教育部就會採認，但以函授方式取得的學位仍列為不採認樣態。

另外，本次辦法修正後也規範，大陸授予的榮譽、名譽博士教育部同樣列為不採認，在於榮譽學位不屬於正規學位，因此我方不予採認。

遠距教學 教育部 疫情

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