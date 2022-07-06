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南投縣國小幼兒園教師甄選 人數激增錄取率僅11.6%

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣國小及幼兒園教師甄選報名人數超過1千人，副縣長陳正昇巡視考場狀況。圖／南投縣政府提供
南投縣國小及幼兒園教師甄選報名人數超過1千人，副縣長陳正昇巡視考場狀況。圖／南投縣政府提供

南投縣111學年度國小暨附設幼兒園教師聯合甄選初試今天在南投國中登場，共有1056人報考，錄取率約11.6%。副縣長陳正昇巡視考場，關心考生及考試秩序，也為考生加油打氣，期許錄取考生將來用心培養學生，提升南投競爭力。

教育處長陸正威說，因疫情影響去年各縣市教師聯合甄試停辦，今年復辦，報考人數激增，國民小學教師甄選共計724人報考，總計開缺101名，包括普通班一般生50名、普通班原住民籍生7名、英語專長20名、資訊專長7名、體育專長5名、專任輔導教師3名、身心障礙特教班教師9名；幼兒園教師甄選共計332人報考，總計開缺24名，包括普通班開缺20名、普通班原住民籍生2名、身心障礙特教班2名。

筆試通過者，將在16日接受複試，進行口試及教學演示程序，預定7月18日放榜，7月21日在漳興國小公開分發。本次甄選倘未獲錄取，對於有意願擔任代理教師者，且於網路報名時已提出申請的考生，縣府將列冊統一辦理介聘分發事宜。

陳正昇說，這次聯合甄選分為筆試、口試及教學演示等3個程序，筆試委由中區策略聯盟統一命題，甄選過程依公平、公正、公開之原則辦理，藉此甄選優質教師加入南投縣教育生力軍。

教育處表示， 此次甄試採高規格防疫措施辦理，應考人如為新冠確診，或居家隔離、居家檢疫，不得應考亦不予補考。屬於自主防疫及自主健康管理期間之考生仍得應試，惟未接種COVID-19第2劑疫苗或已接種未滿14天，及自主防疫考生必須出具兩日內家用快篩陰性證明且無疑似症狀之切結書，才能應考。

南投 幼兒園 原住民

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