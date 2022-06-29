全國VR跨域盃報名開跑 今年增國小組更有免費工作坊

2022 VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽，由桃市府青年事務局輔導的團隊「阿特發互動科技」與教育部國教署、新興科技教育遠距示範服務計畫辦公室等共同舉辦全國線上科技教育競賽，即日起至7月18日開放報名，贏家可獲獎金。

今年VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽主題以性別平等、可負擔的潔淨能源、責任消費及生產、永續城市與社區及保護陸域生態等5大主題，主辦方希望藉由競賽讓學生提升全球意識及問題解決能力。

阿特發互動科技團隊人員皆有教育背景，致力推動VR共享課程平台，這次更利用遠距VR中控導讀系統」辦理競賽說明會，打破空間限制。阿特發指出，這次參賽組別除了國中及高中職組，更增添國小高年級組，並配合教育部生生用平板計畫，讓參賽學生能用平班搭配「AR2VR 輕量版VR編輯器App」。

編輯器App讓國小生不需要撰寫程式、不用昂貴的VR穿戴裝置，搭配 App 內建錄影功能，參賽隊伍可以輕鬆錄製作品與介紹，繳交初賽 VR 成果影片。

青年局表示，於報名截止前更辦4場跨域盃VR工作坊，開放全台師生免費報名參加，只要2小時快速上手編輯器 App。而通過初賽入選決賽的隊伍，可以參加進階課程，透過遠距 VR 中控導讀系統，於決賽當天帶領遠端的評審委員，進入學生們創作的 VR 時空，讓評審委員，感受身歷其境的 VR 體驗。

青年局長陳冠穎說，青年局今年將開辦ROS機器人、XR互動科技培訓、AWS應用及AZURE應用等課程，歡迎報名參加。