快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國VR跨域盃報名開跑 今年增國小組更有免費工作坊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2022 VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽，即日起至7月18日開放報名。圖／青年局提供
2022 VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽，即日起至7月18日開放報名。圖／青年局提供

2022 VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽，由桃市府青年事務局輔導的團隊「阿特發互動科技」與教育部國教署、新興科技教育遠距示範服務計畫辦公室等共同舉辦全國線上科技教育競賽，即日起至7月18日開放報名，贏家可獲獎金。

今年VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽主題以性別平等、可負擔的潔淨能源、責任消費及生產、永續城市與社區及保護陸域生態等5大主題，主辦方希望藉由競賽讓學生提升全球意識及問題解決能力。

阿特發互動科技團隊人員皆有教育背景，致力推動VR共享課程平台，這次更利用遠距VR中控導讀系統」辦理競賽說明會，打破空間限制。阿特發指出，這次參賽組別除了國中及高中職組，更增添國小高年級組，並配合教育部生生用平板計畫，讓參賽學生能用平班搭配「AR2VR 輕量版VR編輯器App」。

編輯器App讓國小生不需要撰寫程式、不用昂貴的VR穿戴裝置，搭配 App 內建錄影功能，參賽隊伍可以輕鬆錄製作品與介紹，繳交初賽 VR 成果影片。

青年局表示，於報名截止前更辦4場跨域盃VR工作坊，開放全台師生免費報名參加，只要2小時快速上手編輯器 App。而通過初賽入選決賽的隊伍，可以參加進階課程，透過遠距 VR 中控導讀系統，於決賽當天帶領遠端的評審委員，進入學生們創作的 VR 時空，讓評審委員，感受身歷其境的 VR 體驗。

青年局長陳冠穎說，青年局今年將開辦ROS機器人、XR互動科技培訓、AWS應用及AZURE應用等課程，歡迎報名參加。

青年 遠距 教育部

延伸閱讀

不只語言 教育部與7科教館所推「科學本土」增能研習

大師工作坊 聚焦三主題

「2022屏東兒童青春藝術節」回歸！串連劇場表演、名人講堂、戲劇夏令營等，屏東各大藝文場館登場

愛地球出奇招！私校創新藝術教育體現SDGs實踐

相關新聞

不只語言 教育部與7科教館所推「科學本土」增能研習

教育部國教署與7個國立科教館所合作推動「本土教育人才培育計畫」，自6月25日起至11月30日止，規畫37場次以「科學本土...

高教深耕計畫5年屆滿 台大拿23億占第一這校只拿71萬

教育部於107年推動「高等教育深耕計畫」，幫助學校提升校務發展並提升國際競爭力。高教深耕計畫5年為1期，也是國內最大一筆...

全國VR跨域盃報名開跑 今年增國小組更有免費工作坊

2022 VR跨域盃SDGs全國虛擬實境大賽，由桃市府青年事務局輔導的團隊「阿特發互動科技」與教育部國教署、新興科技教育...

清華大學跨物種研究發現：勝負決定在誰先放棄

清華大學幼教系副教授周育如、系統神經所助理教授郭崇涵進行幼兒與幼鼠的跨物種研究發現，社交階級的形成從小就定高下，部分幼兒...

虎年國中新生數減 雲縣教育處「專案」因應

因應生肖「虎年」生育率較低而造成入學新生驟減現象，雲林縣政府考量國中新生人數銳減，學校恐減班，因此制定「國中虎年編班專案...

基隆暑假活動架網頁、實驗、烘焙琳瑯滿目 9成免報名費

暑假即將開始，基隆市政府教育處及學校辦理各式各樣的暑假活動，有網頁架設、機械組裝、異國料理、烘焙點心、音樂陶冶、科學實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。