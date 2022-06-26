台灣研究計畫前進挪威奧斯陸大學 擬開大學部、碩班課

駐瑞典代表處教育組今年6月3日與挪威奧斯陸大學(University of Oslo)文化研究及東方語言系(Department of Culture Studies and Oriental Languages, 簡稱IKOS)簽署台灣研究合作備忘錄，這是教育部首度與挪威奧斯陸大學共同辦理「台灣研究講座計畫」。

合作重點包含開設大學部及碩士班課程，主題涵蓋台灣近代史、台灣政治、台灣語言及台灣電影等，另將邀請台灣學者客座研究，並提供研究生赴台短期研習獎學金等。

奧斯陸大學為挪威最佳綜合型研究大學，設立於1811年，於2022 QS世界大學排名第102名。教育部表示，奧大十分著重國際合作及師生的國際移動力，已與我國台灣大學、清華大學、政治大學及台灣師範大學等7校分別簽署合作協約。

教育部說，該校文化研究及東方語言系為挪威規模最大的人文學院，設有亞洲和中東研究碩士學程，是挪威唯一的亞洲和中東語言和區域研究碩士學程，並要求學生論文需以各該區域的原始語文資料進行研究。

該校計畫主持人艾皓德教授(Halvor Eifring) 曾多次訪台，中文流利，並曾於2021年春季規畫「Taiwan Matters」課程，頗受好評，奠定建立台灣研究講座的良好基礎。

艾皓德表示，感謝台灣持續推動與IKOS的各項教育合作，例如引進華語文教學助理、辦理華語文能力測試、提供該系學生華語文獎學金，以及協助該系首批學生團於今秋赴台研習華語等。

IKOS已將「台灣研究」列為該系未來重點研究領域之一，並希望藉此合作與歐洲及全球的台灣研究學者串連，成為北歐的台灣研究中心，以及北歐學者與歐洲台灣研究協會連結的入口樞紐。

教育部表示，台灣研究計畫推廣已逾19年，合作遍及歐、美、亞洲及大洋洲等4大洲19國42所世界知名大學，挪威為首次合作國家，有助在北歐地區提升台灣知名度及影響力。