台灣研究計畫前進挪威奧斯陸大學 擬開大學部、碩班課

駐瑞典代表處教育組今年6月3日與挪威奧斯陸大學(University of Oslo)文化研究及東方語言系(Department of Culture Studies and Oriental Languages, 簡稱IKOS)簽署台灣研究合作備忘錄,這是教育部首度與挪威奧斯陸大學共同辦理「台灣研究講座計畫」。

合作重點包含開設大學部及碩士班課程,主題涵蓋台灣近代史、台灣政治、台灣語言及台灣電影等,另將邀請台灣學者客座研究,並提供研究生赴台短期研習獎學金等。

奧斯陸大學為挪威最佳綜合型研究大學,設立於1811年,於2022 QS世界大學排名第102名。教育部表示,奧大十分著重國際合作及師生的國際移動力,已與我國台灣大學、清華大學、政治大學及台灣師範大學等7校分別簽署合作協約。

教育部說,該校文化研究及東方語言系為挪威規模最大的人文學院,設有亞洲和中東研究碩士學程,是挪威唯一的亞洲和中東語言和區域研究碩士學程,並要求學生論文需以各該區域的原始語文資料進行研究。

該校計畫主持人艾皓德教授(Halvor Eifring) 曾多次訪台,中文流利,並曾於2021年春季規畫「Taiwan Matters」課程,頗受好評,奠定建立台灣研究講座的良好基礎。

艾皓德表示,感謝台灣持續推動與IKOS的各項教育合作,例如引進華語文教學助理、辦理華語文能力測試、提供該系學生華語文獎學金,以及協助該系首批學生團於今秋赴台研習華語等。

IKOS已將「台灣研究」列為該系未來重點研究領域之一,並希望藉此合作與歐洲及全球的台灣研究學者串連,成為北歐的台灣研究中心,以及北歐學者與歐洲台灣研究協會連結的入口樞紐。

教育部表示,台灣研究計畫推廣已逾19年,合作遍及歐、美、亞洲及大洋洲等4大洲19國42所世界知名大學,挪威為首次合作國家,有助在北歐地區提升台灣知名度及影響力。