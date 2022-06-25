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帶生策展忙到睡縫紉教室 海星中學鍾佩卿獲杏壇芬芳獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮海星中學教師鍾佩卿（左）的學生陳詠淳，也追隨老師腳步，返校教書。記者王燕華／攝影
花蓮海星中學教師鍾佩卿（左）的學生陳詠淳，也追隨老師腳步，返校教書。記者王燕華／攝影

花蓮海星中學服裝設計學程老師鍾佩卿是海星校友，回母校執教27年，以熱忱和耐心帶出多位技藝競賽金手獎，校內外服裝展演前，她為指導學生，經常犧牲休假，甚至熬夜趕工晚上陪學生睡在縫紉教室，用心陪伴，獲得教育部111年杏壇芬芳獎肯定。

海星中學是花東地區唯一有服裝相關科系的學校，鍾佩卿當年以第一名從海星服裝科畢業，北上念大學，畢業後曾在業界短暫擔任助理，但不習慣業界生活，決定回家鄉服務。

她笑說，當年離開業界，還有一個原因是「不想老是加班」，沒想到當老師比在業界還要忙，她上學期培訓學生參加技藝競賽，下學期忙著服裝展演，要帶學生北上買布料，買回來還要裁剪、指導製作，每天忙得昏天暗地，有時熬夜趕工，累了就陪孩子睡在縫紉教室。

同樣必須經常加班，她看到孩子縫製出美麗成品，眼中閃爍著光芒，上台展現的自信模樣，「這種成就感無可比擬」。

鍾佩卿說，服裝設計的面向很廣，包括設計、整體造型、打版，甚至銷售也是其中一環，她用心觀察學生，引導往自身強項發展，也因花蓮學生受到的藝術刺激不比都會學校，較欠缺創意，她更重視基本功，帶領學生參加全國家事類技藝競賽，曾獲得第2、第3及第7名，今年也獲得雙優勝的好成績。

她帶出的學生陳詠淳，2年前追隨鍾佩卿腳步，回到服裝科當老師。陳詠淳說，老師的專業技巧非常強，教了很多手工藝技巧、版型設計等，讓他相當受用；他回母校教書，兩人從師生變同事，他沿用老師以往設定目標，鼓勵學生努力前進的教學方式，也經常互相討論如何幫助學生、提升學生能力，更體會到老師之前的辛苦。

海星中學校長陳海鵬讚許鍾佩卿「像天使」，只要學校活動或同事請託，她總是二話不說一口答應，配合度相當高，指導學生溫柔又用心，獲得杏壇芬芳獎是實至名歸。

花蓮海星中學服裝設計學程教師鍾佩卿（後排左3）用心陪伴學生學習，獲得今年教育部杏壇芬芳獎肯定。圖／海星中學提供
花蓮海星中學服裝設計學程教師鍾佩卿（後排左3）用心陪伴學生學習，獲得今年教育部杏壇芬芳獎肯定。圖／海星中學提供
花蓮海星中學服裝教師鍾佩卿（左）的學生陳詠淳，也追隨老師腳步，返校教書。記者王燕華／攝影
花蓮海星中學服裝教師鍾佩卿（左）的學生陳詠淳，也追隨老師腳步，返校教書。記者王燕華／攝影

海星中學

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