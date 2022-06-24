快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女中校長遴選永仁高中校長出線 洪慶在：承擔的開始

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南女中校長遴選由永仁高中校長洪慶在出線。圖／取自台南女中粉專
台南女中校長遴選由永仁高中校長洪慶在出線。圖／取自台南女中粉專

台南女中現任校長鄭文儀將於8月1日調任高雄女中，南女校長出缺經教育部辦理校長遴選，由台南市永仁高中校長洪慶在出線，洪慶在表示自己從來不會選擇輕鬆的工作做，參加南女校長遴選是自我的挑戰，出線後是承擔的開始，南女是百年傳統優質女中，學生素質高，如何激發學生潛力，讓學生多元展能，將是他未來上任後努力的方向，

台南女中粉專介紹新校長「數學教會我的事〜」除了「不會就是不會」之外，本校同學以後另有一選項，校長來教你！「一直都是不相信學生教不懂的數學老師。」洪慶在說，他在治校理念報告時，說過歷任多種工作，但一直以來就是數學老師，雖然校長不能在第一線教學，但歡迎學生課後可以和他砌磋。

洪慶在是成功大學應用數學系畢業，中山大學教育研究所結業，目前還在台南大學教育經營研究所碩士在職專班進修中。他資歷完整，曾任國立潮州高中教務主任、曾文農工學務主任，7年前遴選上台南市永仁高中校長，如今又成功挑戰自己，進一步當上國立高中校長。

洪慶在於永仁高中任內，曾帶領學校連續4年獲選教育部推動12年國教課綱國高中雙前導學校，也積極扎根閱讀榮獲教育部閱讀磐石學校，還強化幼兒托育政策，興建永仁非營利幼兒園，去年同時獲得台南市與教育部師鐸獎。永仁高中女籃隊HBL名校。

洪慶在的太太是南女校友，因現任校長鄭文儀將到高雄女中，加上他在永仁高中已經7年，太太鼓勵他挑戰參加南女校長遴選。台南女中新任校長遴選共有4人進入複選，洪慶在有校長行政經驗，向學校老師說明辦學理念，獲得最高票支持他適合接任南女校長。教育部22日進行最終遴選投票，洪慶在順利出線。

台南女中校長遴選由永仁高中校長洪慶在出線。圖／取自台南女中粉專
台南女中校長遴選由永仁高中校長洪慶在出線。圖／取自台南女中粉專
台南女中校長遴選由永仁高中校長洪慶在出線。圖／取自台南女中粉專
台南女中校長遴選由永仁高中校長洪慶在出線。圖／取自台南女中粉專

台南 教育部 校長遴選

延伸閱讀

學生確診增4145例 全國3676校停課

南市教育局補辦市長獎合影 教產：造成困擾應深思

遭指「黑工」學校 高苑500名國際生連署向總統陳情

教團再轟教育部「低級扯謊」 提4大項要求正視新課綱困境

相關新聞

教團再轟教育部「低級扯謊」 提4大項要求正視新課綱困境

聯合報連續兩日專題報導「新課綱三年困境」，教育部前回應，已提出六大機制精進。但全中教今天（22日）再痛批，教育部恬不知恥...

台南女中校長遴選永仁高中校長出線 洪慶在：承擔的開始

台南女中現任校長鄭文儀將於8月1日調任高雄女中，南女校長出缺經教育部辦理校長遴選，由台南市永仁高中校長洪慶在出線，洪慶在...

杜絕消極教師 日韓推強制輪調促進競爭 台灣適合嗎？

108課綱上路至今3年，師資問題依舊是最大挑戰。本報民調顯示有高達39.2%國中、32.9%高中反映部分教師態度消極，不想改變、得過且過的心態成了改革推動的一大阻礙。此外，偏鄉師資不足也是長期沉痾，新課綱下教育資源失衡、城鄉差距問題愈趨嚴重。 台灣中小學教師現行為聘任制，一般而言通過教師甄試獲得任用後，除非個人因素申請調動，否則很有可能一待就是好幾十年，甚至直到退休都在同一所學校服務，缺乏流動性與競爭，讓教育現場猶如一灘死水，長期下來教師素質難以維持及提升，偏鄉也很難爭取到優秀師資。...

南市教育局補辦市長獎合影 教產：造成困擾應深思

台南市教育局昨天發布公告，為彌補去年部分學生及家長未能與市長合照的遺憾，將規畫獲市長獎畢業生與市長合影留念，並請去年畢業...

已故國策顧問黃先柱遺物 今捐贈國史館典藏

前國策顧問黃先柱今年4月23日於台南七股老家病故，立委郭國文擔任其遺囑執行人，今將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國立歷...

新北辦新住民語文數位公開課 盼提升逾百位種子師資

新北教育局日前舉辦新住民語文公開課，包含越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓與柬埔寨等七國語文，並透過數位觀議課系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。