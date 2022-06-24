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台南女中校長遴選永仁高中校長出線 洪慶在：承擔的開始
台南女中現任校長鄭文儀將於8月1日調任高雄女中，南女校長出缺經教育部辦理校長遴選，由台南市永仁高中校長洪慶在出線，洪慶在表示自己從來不會選擇輕鬆的工作做，參加南女校長遴選是自我的挑戰，出線後是承擔的開始，南女是百年傳統優質女中，學生素質高，如何激發學生潛力，讓學生多元展能，將是他未來上任後努力的方向，
台南女中粉專介紹新校長「數學教會我的事〜」除了「不會就是不會」之外，本校同學以後另有一選項，校長來教你！「一直都是不相信學生教不懂的數學老師。」洪慶在說，他在治校理念報告時，說過歷任多種工作，但一直以來就是數學老師，雖然校長不能在第一線教學，但歡迎學生課後可以和他砌磋。
洪慶在是成功大學應用數學系畢業，中山大學教育研究所結業，目前還在台南大學教育經營研究所碩士在職專班進修中。他資歷完整，曾任國立潮州高中教務主任、曾文農工學務主任，7年前遴選上台南市永仁高中校長，如今又成功挑戰自己，進一步當上國立高中校長。
洪慶在於永仁高中任內，曾帶領學校連續4年獲選教育部推動12年國教課綱國高中雙前導學校，也積極扎根閱讀榮獲教育部閱讀磐石學校，還強化幼兒托育政策，興建永仁非營利幼兒園，去年同時獲得台南市與教育部師鐸獎。永仁高中女籃隊HBL名校。
洪慶在的太太是南女校友，因現任校長鄭文儀將到高雄女中，加上他在永仁高中已經7年，太太鼓勵他挑戰參加南女校長遴選。台南女中新任校長遴選共有4人進入複選，洪慶在有校長行政經驗，向學校老師說明辦學理念，獲得最高票支持他適合接任南女校長。教育部22日進行最終遴選投票，洪慶在順利出線。
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