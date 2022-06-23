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南市教育局補辦市長獎合影 教產：造成困擾應深思

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今年辦市長獎頒獎典禮，羨煞去年畢業生，希望能補辦與市長合影留念。圖／台南市政府提供
台南市教育局今年辦市長獎頒獎典禮，羨煞去年畢業生，希望能補辦與市長合影留念。圖／台南市政府提供

台南市教育局昨天發布公告，為彌補去年部分學生及家長未能與市長合照的遺憾，將規畫獲市長獎畢業生與市長合影留念，並請去年畢業班的班導師協助調查學生意願。南市教師產業工會與教師會今質疑未完整規畫，導致行政人員與教師忙亂，認為是否有舉辦的必要性應深思。

教育局長鄭新輝表示，去年因疫情影響沒有辦市長獎頒獎活動，今年有辦活動，但也有許多家長在市長的臉書留言，希望能補辦合影留念活動，為了讓學生圓夢，因此請去年畢業班老師協助聯絡，以為後續安排及規畫。鄭新輝強調，這是自願性，沒有任何強迫，老師能聯絡就聯絡，沒有聯絡也沒關係。

台南市教育產業工會表示，教育局發布公告後，該會接獲教師與行政人員反應，指公告內容僅要求去年的畢業班導師調查學生意願，經該會了解，教育局同天發布兩份公告，前一份有合影時間地點，後一份公告則取消，導致行政人員與教師忙亂，同時也造成學生與家長的困擾。

理事長陳葦芸表示，該會認為市長與市長獎學生合影，或許對學生有鼓勵性質，但因部分學生在市長臉書提出要求，教育局即著手規畫辦理，是否有其必要性，值得深思。

陳葦芸說，教育局在周三下午3時許公告，要求週五中午前回傳調查結果，讓人反應不及，更遑論此公告衍生的諸多問題，例如：畢業班導師是否能聯絡上畢業生？畢業班導師保留畢業學生聯絡方式，是否有違個資問題？畢業班導師是否還在同一所學校，即使在同一所學校，目前有無自己的班級或行政工作要處理？調查學生意願後，教育局公告時間和地點後，若學生和家長更改意願，是否要再通知教育局？是否有其他地點和時間可以選擇？畢業班導師和行政人員若無即時聯絡上畢業生，導致畢業生錯過與市長合照機會，可有補救機會等問題。

台南市教育產業工會表示，教育局若認為市長與去年的市長獎學生合照能為孩子圓夢，就應在調查意願之初即要有妥善規畫、提供學校充分資訊及相關配套，不應因為一道不明確的公告，徒增行政人員與教師的忙亂；甚至認為教師無法完成協助調查學生意願，就是不願意為孩子圓夢，如此的指摘，無疑打擊教師的教學熱誠，更容易造成教師與學生間的誤解。

台南女中去年因沒辦實體畢業典禮，校長鄭文儀許諾，要為畢業生辦重聚活動，決定7月13日辦重聚活動，去年畢業班導師協助調查，學生反映熱烈，許多正讀大學的去年畢業生都要回母校重聚、敘舊，用不同的方式彌補去年沒實體畢典的缺憾。

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