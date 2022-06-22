平板上課有多方便？國中老師實測六大超有感優點且「不是拿iPad」

校園數位化不是只有「上網課」！一名國中老師在《PTT》分享自己上課活用平板電腦，所帶來的各種好處。他表示資訊化教學已經是趨勢，現在教育部也在推「生生有平板」，雖然大部份買的都是iPad，但他因為自己手機使用的是Android，且考量螢幕大小和Spen觸控筆的低延遲，最後選擇了Samsung tab s8+作為他教學上使用的工具。

該老師表示，他使用平板教學後發現主要有以下幾個優點：1. 學生較能跟上教學進度，過去時常有學生恍神，現在可以直接在電子書或PDF講義上做筆記、寫板書，學生也較能立即跟上進度，還能上傳後供學生下載複習。2. 即時互動APP：書商都有提供許多線上互動軟體。3. 有利班級經營：有些APP可以線上分組、獎勵回饋、倒數計時、互動小遊戲等，上起課來也較為有趣。4.有問題可直接google搜尋和翻譯。

另外，他還可以不用轉頭寫板書，直接將畫面內容投影到大螢幕上教學，上課從頭到尾都是面對學生，能同時觀察學生的一舉一動，了解他們的理解情形。而他最有感的是，不需使用粉筆、白板筆後，不但不會有粉塵影響健康，還不會因為一些意外影響上課節奏「一支觸控筆任你寫，整個海闊天空。」

至於該使用iPad或Samsung平板，他認為他提到的這些「許多在iPad上或許也具備，甚至更好」，但他因為手機也是用三星，在系統支援度上更可以無痛轉換，且iPad雖然效能好，但許多功能他或許也用不到，因此適配性成了他的第一選擇。若要給選購建議，他認為娛樂需求為主的話或許ipad體驗會更好，但工作或學習便可選擇和手機相同的系統。

許多網友也同意他的看法「spen超好用，apple pencil簡直是個笑話」、「我的tab s7 有貼霧面保護貼，貼完很滿意」，但也有人認為iPad仍是較優選擇「你的優點iPad都能達成，反倒是缺點的部分Tab卻沒辦法改善」、「買s8+只拿來追劇，日常還是需要iPad pro」。