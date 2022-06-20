教育部砸9億替中小學生買61萬台數位載具 9月生生用平板

教育部今年初宣布將投入200億元預算，推動4年期(111年至114年)「中小學數位學習精進方案」。教育部今天表示，目前已投入9億元，全額補助全國中小學購買61萬台學習載具及載具充電車，目前已開始進行配送，預計今年6月陸續配達，後續將派送載具管理系統(MDM)安裝與相關軟體，預計在今年9月開學前，讓全國1至12年級「班班有網路 生生用平板」。

教育部表示，各縣市政府及高中職學校已透過中央統一招標複數決標方式，於5月中旬前下單購置軟硬體設備。據統計，各縣市與學校採購數位內容和教學軟體經費達9億元，透過審查機制通過納入「校園數位內容和教學軟體選購名單」，包含數位內容、教學軟體等計有超過700項軟體，提供各縣市及學校依需求採購所需產品。

教育部也說，為了支援所補助學習載具課堂使用，教育部同時也投入7.1億元，補助校園無線網路硬體設備（無線AP）建置與提升，加速優化校園網路。

為落實學習載具購置與管理，教育部表示，已補助縣市成立「數位學習推動辦公室」，22縣市已全數成立；另已規畫初階及進階教師數位教學增能培訓機制，並補助中小學學校教師增能研習費及代理代課費，鼓勵教師持續提升實施數位教學能力。