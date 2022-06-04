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教育部推偏鄉中小學增能 長期追蹤學習力發展

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部於花蓮縣、台東縣辦理偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫，已教學模組追蹤學生能力發展。圖／教育部提供
教育部於花蓮縣、台東縣辦理偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫，已教學模組追蹤學生能力發展。圖／教育部提供

教育部國教署自105年起與國立台灣師範大學合作，於花蓮縣、台東縣辦理偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫），運用「適性診斷、篩選分流機制與全方位教學培育」教學模組，追蹤學生長期學力發展，110年度起更與四所參與計劃的國小合作，試辦日間課程導入國語文及英語科教學模組。

為了弭平城鄉與弱勢學習差距，教育部於東部偏鄉通動PASSION計畫，國教署說，教學團隊以自行研發的教學模組，藉由結合適性診斷、篩選分流機制與教學配套方案，輔導參與計畫的試辦學校使用扎根教學模組，除了協助低成就學生提升國英數三門基礎學科素養，也透過每學期的診斷測驗紀錄，提供地方政府、學校、家長與學生參考依據，可長期追蹤並觀察學力發展。

國教署說，以花蓮縣高寮國小、富北國中為例，前者學生在接受扎根課程後，即在花蓮縣學力檢測有顯著進步；後者則長期參與計畫，除105學年第1屆參與學生在會考獲得亮眼成績外，108學年的8年級也在花蓮縣學力檢測中有優秀表現，可見教學支持系統，可有效提升偏鄉學校的教學品質。

同時，團隊也在花蓮縣成立PASSION偏鄉教育學區聯盟，透過舉辦共同教師增能研習、成果展示、教學個案研討、分享教學成效與技巧，累積在地教學案例以達到區域經驗傳承。

另為推廣扎根教學模組，國教署說，計畫團隊已於109學年度完成「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量系統」與「台師大心測中心國英數診斷測驗系統」成績評量等化作業；110學年持續於全台各地聯繫有意願的學校施測，擴充等化施測的資料量精進等化數值效度。

國教署表示，未來也將持續推動學習扶助計畫，並結合數位學習資源，依學生個別學力現況，提供適切的學習扶助資源。

國教署 花蓮 偏鄉教育

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