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驅瘟避邪過端午 嘉藥防疫包盼疫情退散

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
嘉南藥理大學準備了「防疫粽子包」，裡面有粽子、酒精與口罩等，今天端午節前夕分送給學生，鼓勵學生嚴守防疫。記者黃宣翰／翻攝
嘉南藥理大學準備了「防疫粽子包」，裡面有粽子、酒精與口罩等，今天端午節前夕分送給學生，鼓勵學生嚴守防疫。記者黃宣翰／翻攝

今年端午節籠罩在疫情嚴峻的低迷氣氛中，嘉南藥理大學準備「防疫粽子包」，結合最應時節的粽子、防疫不可缺的酒精與口罩等，今天於端午節前夕分送給學生，鼓勵學生嚴守防疫外，也幫助外籍學生認識台灣風土民情與文化。

疫情蔓延，單純的校園也備受煎熬，嘉藥學務處全體動員，要盡量降低疫情衝擊，校方除了健康促進中心假日到校做疫調外，宿舍區更為確實安置受疫情影響的學生，第一線給予關懷照料。

不只隔離中的同學都會收到防疫粽子包，離鄉背井的外籍生也是分享對象，尤其是今年才來到台灣的越南學生，收到粽子的阮同學說，越南的端午節與台灣不同，因為越南是過年期間才吃粽子，所以覺得很新奇，他同時感謝學校提供的許多協助，尤其是酒精噴瓶跟口罩，都是最實用的，現在的他會隨時用酒精消毒，從自己開始做好防疫。

嘉南藥理大學學務長董志明表示，為顧及全校師生安全，校方必須隨時配合中央調整多項防疫措施，速度跟彈性都很重要，感謝全校師生幫忙，才能及時控管疫情並整備好宿舍量能，做好防疫工作。

端午節前夕，嘉南藥理大學今天發送粽子給在校學生。記者黃宣翰／翻攝
端午節前夕，嘉南藥理大學今天發送粽子給在校學生。記者黃宣翰／翻攝

疫情 粽子 酒精

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