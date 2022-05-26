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驅瘟避邪過端午 嘉藥防疫包盼疫情退散
今年端午節籠罩在疫情嚴峻的低迷氣氛中，嘉南藥理大學準備「防疫粽子包」，結合最應時節的粽子、防疫不可缺的酒精與口罩等，今天於端午節前夕分送給學生，鼓勵學生嚴守防疫外，也幫助外籍學生認識台灣風土民情與文化。
疫情蔓延，單純的校園也備受煎熬，嘉藥學務處全體動員，要盡量降低疫情衝擊，校方除了健康促進中心假日到校做疫調外，宿舍區更為確實安置受疫情影響的學生，第一線給予關懷照料。
不只隔離中的同學都會收到防疫粽子包，離鄉背井的外籍生也是分享對象，尤其是今年才來到台灣的越南學生，收到粽子的阮同學說，越南的端午節與台灣不同，因為越南是過年期間才吃粽子，所以覺得很新奇，他同時感謝學校提供的許多協助，尤其是酒精噴瓶跟口罩，都是最實用的，現在的他會隨時用酒精消毒，從自己開始做好防疫。
嘉南藥理大學學務長董志明表示，為顧及全校師生安全，校方必須隨時配合中央調整多項防疫措施，速度跟彈性都很重要，感謝全校師生幫忙，才能及時控管疫情並整備好宿舍量能，做好防疫工作。
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