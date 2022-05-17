校園疫情延燒 立委爆基層教師不堪負荷 壓力大到流產

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市校園確診數已破萬，不少基層教師疲於奔命，大嘆學校人力量能到達臨界點。示意圖，與新聞無關。本報資料照
桃園市校園確診數已破萬，不少基層教師疲於奔命，大嘆學校人力量能到達臨界點。示意圖，與新聞無關。本報資料照

校園疫情頻傳，桃園市校園確診數已破萬，不少基層教師疲於奔命，大嘆學校人力量能到達臨界點。立委萬美玲也揭露，桃園有教師因為壓力過大，剛懷孕就流產，天天以淚洗面，怒批政府「將帥無能，累死三軍！」桃園市教育局表示，尚未接獲學校通報相關個案，仍需進一步了解。

萬美玲指出，校園防疫政策一變再變，校園防疫物資一缺再缺，各級學校的衛生組長在校園防疫的第一線疲於奔命，疫調、匡列、造册、排隊搶快篩再分裝分發，填寫不完的表格，回答不完的問題，行政團隊也必須一起支援，24小時待命下，不僅家庭無法兼顧，身體不堪負荷，有人累壞、有人病倒，工作壓力已經接近臨界點，防疫怎能如此雜亂無章。

萬美玲受訪透露，桃園中壢就有1名國中教師，1個月前才剛得知懷孕喜訊，沒想到疫情突然來襲，擔任學校衛生組長的她每天往返北科附工領取快篩劑，來回就要花上數小時，回到學校還要幫忙分裝、造冊、分送關懷包、填報表說明快篩流向；雖然頭銜是衛生組長，但底下根本沒有組員幫忙。

萬美玲說，這名老師最後因為壓力過大而流產，覺得很對不起家人，自責到天天掉淚。萬美玲直言，這就是現在校園的真實寫照，儘管停課已改為新制，但停課又復課的循環，非但壓力沒少，更讓不少第一線教職員直呼崩潰。

「所有衛生組長、校長、主任、老師在防疫期間為孩子們所做的一切，大家辛苦了！」萬美玲表示，這些亂象短期內應不會停，她要求教育部要訂定更明確的防疫守則，並發給每個學校至少1人1劑的快篩試劑備存量，同時減少行政不必要的訪視評鑑與報告，別再讓基層教師蠟燭多頭燒。

萬美玲 快篩試劑 桃園

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