首例！專案教師適用勞基法 弘光科大違法解雇判復職

大專校院為省下聘專任教師的成本，導致近年新進教師多為「一年一聘」專案教師，聘期一到隨即可不續聘。高教工會今天（5/10）開記者會，指出專案教師黎東碩日前遭弘光科大不續聘，向台中地方法院提起民事訴訟並於上個月獲判決，法院認定專案教師適用勞基法，應以不定期契約聘任、不得任意不續聘，弘光科大需將該師復職，並支付違法解雇期間得全數薪資。

弘光科大表示，教師聘任皆依照相關辦法辦理，該案已進入上訴程序，尚未定讞，交由司法審理，學校不宜置評。

高教工會表示，黎東碩於弘光科大任職期間教學、服務皆達到一定水準，但校方卻於2020年8月以約聘到期為由，無正當可信考核成績狀況下不續聘黎師。黎師隨即提起民事訴訟，上個月台中地方法院判決，認定黎師適用《勞基法》，其從事的業務屬繼續性工作，因此兩造契約應屬不定期契約而非一年一聘定期契約，要求學校復職，並支付違法解雇期間得全數薪資。

高教工會組織部主任林柏儀指出，大專校院約有逾3700名專案教師，大學間謠傳，專案教師無法律保障、契約到期即可隨意不續聘，但事實上，私立大專校院已於2014年將不只從事教學，亦須從事服務行政工作的專案教師適用於《勞基法》，上述教師屬常態性、繼續性工作，因此適用《勞基法》第九條「繼續性工作應為不定期契約」，代表不可再一年一聘，若解僱也必須循《勞基法》不可聘期一到就解約。

林柏儀談到，專案教師比編制內教師工作量大，需從事教學研究、行政等庶務，工作超時卻又擔心恐被不續聘而敢怒不敢言，如今受害教師願意挺身而出，由法院確認專案教師只要不單純從事教學工作即應適用《勞基法》，學校應以不定期契約聘任、不得任意不續聘，希望該判例可以扭轉專案教師十多年來的歪風。

東華大學法律系教授張鑫隆則談到，很多專案教師過去因多被認定為定期契約、工作不安定，導致專案教師比專任老師服從，工作量更重外還要忍受職場不合理待遇。如今適用《勞基法》應比照第九條，教師若無嚴重過失則循長期雇用原則，解僱則應比照第11條。

黎東碩指出，大學主管很容易利用現行專案教師制度濫權，形同剝削年輕學者的制度。黎東碩委任律師楊貴智則談到，專案教師歷年來陷入非勞、非教的困境，過去多數專案教師受委屈多息事寧人，希望該判例可讓有更多老師站出來。

高教工會提出3點訴求，要求勞動部修正函示，將全體大專校院編制外教學研究人員納入《勞基法》；通函各大學保障教師權益外，也須全面進行專案勞動檢查；教育部正研擬的〈專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則〉也要納入不定期契約原則。