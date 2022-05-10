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南市首座公設民營托嬰中心啟用 平價收費補助8月將調高

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府在北區光武活動中心2樓設置南市首座公設民營托嬰中心，今天舉行開幕儀式。圖／台南市府提供
台南市政府在北區光武活動中心2樓設置南市首座公設民營托嬰中心，今天舉行開幕儀式。圖／台南市府提供

台南市政府在北區光武活動中心2樓設置南市首座公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務。市長黃偉哲今天上午出席開幕式時表示，從今年8月起公共托育補助金額將調高為每月5500元以上，大幅減輕家長育兒之經濟負擔，提供家長更多元的優質且專業化托育選擇。

黃偉哲指出，今日到北區光武公設民營托嬰中心視察，一方面感謝台南應用科技大學願意幫忙托嬰中心的經營管理，以愛心造福社區；另一方面，也來檢視托嬰中心是否確實落實防疫工作。目前6歲以下的小孩無法打疫苗，所以提供小孩健康、安全的托育環境格外重要，要讓家長能專心工作，孩子能安心送托。

社會局表示，北區光武公設民營托嬰中心委託台南應用科技大學經營管理，以粉紅風鈴木風格用心布置，打造安全、活潑且舒適的托育環境，透過公私協力，運用專業提供優質的幼兒收托服務並兼具育兒諮詢的功能。可招收32名幼兒，因疫情影響目前收容有20多人，尚未額滿。疫情期間，社會局說會持續加強輔導中心務必落實COVID-19防疫指引，讓家長專心工作安心送托。

社會局指出，光武公設民營托嬰中心共收托照顧32名未滿2歲的嬰幼兒，在收托費用方面，免註冊費和副食品費，僅收取9000元月費，家長尚可請領每月4000元以上之托育補助，且為鼓勵家長送托專業托育人員，公共托育補助自今年8月起，由4000元調高至5500元、第2名子女6500元、第3名子女7500元，準公托補助則從7000元調高至8500元，第2名子女9500元、第3名子女1萬500元，讓家長放心選擇專業化托育服務。

黃偉哲市長表示，為促使新一代青年願意生、放心養並且養得好，台南市育兒津貼自今年8月起將由3500元調高至5000元，第2、3名子女則分別是6000元、7000元，近3年來，育兒津貼及托育補助家中有未滿3歲幼兒已超過80萬8千人次。

黃偉哲說，為因應少子化，台南市目前已建置11處公共托育家園，加上私立托嬰中心準公共服務簽約數達85家，南市府也積極持續建置新市區、安南區、善化區、北區成德里及南區（鹽埕段）共計5處公設民營托嬰中心，並鼓勵優質私托加入準公共化行列。持續以「獎勵生、協助養、好好教」為主軸的友善托育服務，打造台南為市民樂婚、願生及能養的幸福城市。

台南市政府在北區光武活動中心2樓設置南市首座公設民營托嬰中心，今天舉行開幕儀式。圖／台南市府提供
台南市政府在北區光武活動中心2樓設置南市首座公設民營托嬰中心，今天舉行開幕儀式。圖／台南市府提供

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