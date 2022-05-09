國立高中校長遴選遭控「喬」人 全教總籲教部根除亂源

全教總今天表示，中華民國高級中等學校校長協會過去多次利用協調會，公然喬國立高中職校長轉任志願，沒想到今年被「預言成功」，經比對轉任校長實際選填志願與協調會資料，竟發現兩者志願學校相符度百分百，更有八成選填複數志願校長，最後改成單數志願，導致出缺學校面臨只能選一個，或無校長可選窘境，讓校長遴選成為一場「儀式」。

全教總日前接獲投訴，中華民國高級中等學校校長協會原本3月3日進行第三次協調會，17位轉任校長中，有12位僅填1個志願，有5名校長填寫複數志願，分別是：善化高中潘致強、員林家商陳定宏填兩個志願，嘉義家職楊世圳、後壁高中郭珍祥、北斗家商陳沛郎選填三個志願。

沒想到國教署3月4日收取校長志願截止日後，除了善化高中潘致強維持原志願數外，其他校長不約而同均僅選填1個志願，導致員林家商、北斗家商、彰化高商等三校都由2個候選人變成1個候選人；暨大附中、曾文家商、嘉義家職、埔里高工則沒有校長可選擇，直接進入新任校長遴選階段。

全教總也提到，不知是出於何種考量，國立高中校長遴選委員會竟然也不允許學校辦理現場座談時，進行現場臨時提問，校長候選人只能行禮如儀走完整個程序，校長遴選形同虛設。

全教總指出，依「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」第五點規定，公立高級中等學校校長遴選會辦理校長遴選之審議作業期程分為三階段，即「延任及連任」、「轉任」、「新任」，是造成整個遴選精神形同具文的禍首。

全教總也說，為了尊重校長選填學校的意願，國教署允許校長可選填一個志願，但只要校長轉任數小於等於出缺學校數，極有可能被「喬」成一個校長只填一個學校，而且完全不會重複，為了提高現職校長轉任成功機率，用整個遴選制度當陪葬，已經本末倒置。

全教總理事長侯俊良表示，目前看到的結果，早在二個月前全教總都已提出預言，教育部再不拿出魄力解決，整個國立高中校長遴選精神必將被摧毀殆盡，更顯見修正遴選作業要點的急迫性與必要性。

全教總高中職委員會主委張瓊方強調，教育部應盡速修正該遴選作業程序，將原來作業期程三階段改為兩階段，即「延任及連任」、「出缺學校」遴選，將「轉任」、「新任」合而為一，擴充校長候選人的資格，讓轉任校長、優秀主任、非國教署學校的其他縣市校長皆可來參加校長遴選。

張瓊方認為，教育部必須修法根除亂象，才能兼顧校長選填意願，同時保障學校選擇校長的權益，徹底杜絕教育界帶頭投機的不良風氣。