團員快篩陽 北市交響樂團「冰雪烈焰」音樂會取消演出

疫情再度升溫，台北市立交響樂團5月1日於高雄衛武營音樂廳舉辦之《冰雪烈焰─殷巴爾與陳毓襄》音樂會因團員快篩陽性取消演出，已購票之民眾可辦理全額退費。

台北市立交響樂團表示，本場演出配合衛武營國家藝術文化中心防疫措施，無法戴口罩演出的團員（管樂團員）演出前皆須當日快篩，以及提供疫苗接種證明。因有團員於當日快篩結果為陽性，故取消本場演出，相關接觸者將依中央疫情指揮中心規定進行隔離。

台北市立交響樂團表示，已購買本場音樂會票券的觀眾，可於5月16日前透過OPENTIX售票系統辦理全額退票。退票申請系統： https://refund.opentix.life/ 。