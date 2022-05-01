聽新聞
test
0:00 / 0:00
團員快篩陽 北市交響樂團「冰雪烈焰」音樂會取消演出
疫情再度升溫，台北市立交響樂團5月1日於高雄衛武營音樂廳舉辦之《冰雪烈焰─殷巴爾與陳毓襄》音樂會因團員快篩陽性取消演出，已購票之民眾可辦理全額退費。
台北市立交響樂團表示，本場演出配合衛武營國家藝術文化中心防疫措施，無法戴口罩演出的團員（管樂團員）演出前皆須當日快篩，以及提供疫苗接種證明。因有團員於當日快篩結果為陽性，故取消本場演出，相關接觸者將依中央疫情指揮中心規定進行隔離。
台北市立交響樂團表示，已購買本場音樂會票券的觀眾，可於5月16日前透過OPENTIX售票系統辦理全額退票。退票申請系統： https://refund.opentix.life/ 。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言