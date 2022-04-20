傳私校退場條例周五拚三讀 高教工會再籲：校地捐政府

據了解，明日（4/21）各黨將針對《私校退場條例》進行黨團協商，盼能於周五（4/22）三讀過關。 過去部分國民黨立委主張，私校退場後應可將相關資產捐贈給私校興學基金會，但高教工會表示「萬萬不可」，在於私校退場後絕大多數資產僅剩下龐大校地，應交由政府規劃、監督，才能維護公益性。

據了解，針對延宕已久的《私校退場條例》有望於周五力拚三讀過關，各黨預計明天將先召開黨團協商。

以停辦的亞太創意技術學院為例，將於今年7月底停辦屆滿3年，目前正由公益董事接管執行校產清算，公益董事希望將完整校地捐贈給政府。

高教工會組織部主任林柏儀指出，有國民黨立委主張，希望學校退場後可保有渠道捐贈給「私校興學基金會」，提供其他私校使用、增加既有資源。該主張獲得部分私校老師支持，希望私校退場後可將資源分配給其他私校，而非由政府全拿。

但林柏儀說，完全能夠理解私校師生長期缺乏公共資源的處境，但要再創立捐贈予私校興學基金會的歸屬渠道則「萬萬不可」，在於退場私校剩餘財產絕大多數不是錢，而是學校土地和建物，真正有能力與責任規劃退場校地使用的應是政府，才能維護公共利益目的也便於後續監督管理。

林柏儀談到，當前私校發展真正缺乏的並不是校地或建物，許多私校是面臨招生、財務危機，私校師生利益和退場校地歸屬沒有直接關係。相對而言，政府取得了退場私校校地，可出租獲益充實國庫或退場基金，也可以用於增加給全體公私立校教職員生補助。

若私校需要更多土地辦學，林柏儀也說，學校也可依照現行《私校法》第48條，跟政府申請讓售或租用。