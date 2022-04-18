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基隆尚仁附幼招生 全市國小校校有公幼只剩1校就達標
基隆市盤點小學閒置教室及空間，朝校校有公共化幼兒園目標前進，並逐步改善公幼教室、廁所、廊道等環境。新設的尚仁國小附幼下學年度開始招生，到時候僅剩正在改建校舍的八堵國小未設幼兒園，將等完工後再籌辦。
教育處長杜國正表示，市府近幾年積極盤點國小閒置教室及空間，以校校有公共化幼兒園為目標，提升收托人數。111學年度尚仁國小新設附幼1班，招生30名，全市其他公幼共新增10班186個名額。111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日、5月1日辦理招生登記。
教育處為打造友善幼兒教育環境，近5年共補助公立幼兒園相關工程經費1.1億元，希望讓幼兒園營造家一般的溫馨氣氛。以安心幼兒園六堵分班為例，因為附近有工業區，幼兒上下學多會看到貨櫃車，環境改善工程便參考貨櫃元素，搭配燈光展現活潑氣氛。
南榮國小附幼廁所有如閱讀繪本的森林，門板有小動物圖案。深澳附幼中庭既是幼兒互動閱讀區，雨天變身運動空間。長樂附幼校園設計觀察區、美勞區、益智區、組合建構區、語文區，引導幼兒自主探究學習。
教育處表示，公幼除了改善硬體環境，也積極翻轉課程。安心幼兒園規劃單位積木學習區，透過師生互動，激勵幼兒學習。東光附幼發展的在地田寮河課程，引發孩子對在地的關懷與內在情感。過港幼兒園嘗試讓兩歲幼兒動手做料理，透過感官探索與食材互動。長樂附幼自然觀察區，讓幼兒化身小小法布爾，透過課程引導生命教育。
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