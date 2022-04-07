台南「藝起來尋美」 走進藝文場域開拓美感新視野

教育部推動國中小美感體驗教育計畫，台南市今年補助60所學校申請參觀藝文場館，每校2萬8300元，增進孩子對周遭世界與外來事物所感受的五感經驗，啟發學生覺知世界的方式。

台南市教育局表示，因應12年國教課綱「藝術涵養與美感素養」，希望藉藉由藝文場館資源，促進學校美感體驗課程推廣及轉化運用，增進教師規畫優質美感體驗課程的能力。

局長鄭新輝說，鼓勵學生至藝文場館參觀，可培養接觸美感場域得習慣，增進生活美感經驗，進而開拓學生藝術與美感體驗視野，提升素養。

今年度藝文場館體驗計畫共補助60所學校，每校補助2萬8300元整。學校以申請南市藝文場館為主，如奇美博物館、台灣歷史博物館、台南美術館、方圓美術館、左鎮化石館、台灣文學館、山上水道博物館、十鼓文化園區、台江國家公園管理處遊客中心暨行政中心、蕭壟文化園區、司法博物館深緣及水善糖文化園區、安平古堡、孔廟等場館為主。

出發前老師會先請學生蒐集相關場館資訊、官網介紹與欣賞影片以建構參觀前對場館的先備知識。參觀過程中老師會現場導覽，讓學生對場館有初步的認識，並有專人定點導覽，讓學生深入瞭解創作者的創作動機及作品內涵。返校後請學生利用分組學習模式，小組合作討論展品的創作意涵及場館體驗心得，並發表及分享，培養審美觀。

學生到奇美博物館參觀管絃樂團展場，可一邊學習樂器，一邊聆聽演奏，彷彿置身於演奏會現場，感受音樂帶來的震撼力。參觀台灣歷史博物館中不僅可了解台灣歷史的演變、感受多樣的族群文化，還可DIY創作未來。參觀十鼓文化園區時可認識不同國家關於鼓的製作方式及歷史，欣賞了一場聽覺和視覺的饗宴，而擊鼓表演更結合了科技燈光秀，是截然不同的體驗。