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全國閱讀磐石獎 山中小校老師林恩如獲頒閱讀推手殊榮

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市建德國中閱讀推動老師吳如真上閱讀課時，讓學生分組討論情形。圖／基市府提供
基隆市建德國中閱讀推動老師吳如真上閱讀課時，讓學生分組討論情形。圖／基市府提供

教育部每年表彰閱讀推動績優學校，鼓勵國中、小學培養學生閱讀素養。基隆市復興國小老師林恩如老師以「START BOOKS，SMART KIDS──我的山中『教想閱』」 為題，獲得今年閱讀推手個人獎殊榮。建德國中閱讀團隊執行的「建德交享閱──品閱BEST之樂」方案，也榮獲閱讀磐石獎。

基隆市教育處表示，教育部辦理評選活動，鼓勵國中、小學帶動閱讀風氣，深耕閱讀教育，歷經初審、複審、書面審查及發表會團隊報告，閱讀磐石學校國中組選出13所學校得獎，閱讀推手個人組遴選45名推動績效優異教師表揚。

林恩如擔任復興國小老師8年，今年是第4年擔任閱讀推動教師。教育處說，林恩如不論擔任導師帶著全班孩子閱讀，或是擔任閱讀推動教師帶著全校孩子閱讀，因為引人入勝，學生臉上滿是求知笑容。

林恩如說，希望透過閱讀培養「三品兒童」：品文字意義（懂文章）、品文學素養（學策略）、品文化內涵（想人生），進而讓孩子成為為人有品德、做事有品質、生活有品味的人。

林恩如擔任閱讀推動教師後，影響力擴展到全校學生、教師夥伴，開啟復興國小山中交響「閱」。今年她以「START BOOKS，SMART KIDS──我的山中『教想閱』」 為題，獲得閱讀推手個人獎。

建德國中「建德交享閱──品閱BEST之樂」方案，以B-E-S-T（Bilingual雙語國際、E-reading數位閱讀、Specialty特色專長、Technology智慧科技）展開「建德交享閱」樂章，讓學生「品閱BEST之樂」，榮獲閱讀磐石獎。

建德國中校長徐仁斌表示，展望未來希望BEST為根基，朝「閱環境、越讀者、躍國際」方向努力，讓學生可愛的閱讀臉龐成為校園最迷人風景。

基隆市復興國小老師林恩如獲頒閱讀推手個人獎殊榮，圖為她對全校學生說故事。圖／基市府提供
基隆市復興國小老師林恩如獲頒閱讀推手個人獎殊榮，圖為她對全校學生說故事。圖／基市府提供
基隆市復興國小辦理校內「讀報教育」教師研習。圖／基市府提供
基隆市復興國小辦理校內「讀報教育」教師研習。圖／基市府提供
基隆市建德國中閱讀團隊榮獲閱讀磐石獎，左起為王桓旎老師、吳如真老師、徐仁斌校長、吳佳玲主任、黃昱嵐老師。圖／基市府提供
基隆市建德國中閱讀團隊榮獲閱讀磐石獎，左起為王桓旎老師、吳如真老師、徐仁斌校長、吳佳玲主任、黃昱嵐老師。圖／基市府提供
基隆市復興國小老師林恩如獲頒閱讀推手個人獎殊榮，圖為她上閱讀課「電影和小說的比較」情形。圖／基市府提供
基隆市復興國小老師林恩如獲頒閱讀推手個人獎殊榮，圖為她上閱讀課「電影和小說的比較」情形。圖／基市府提供

德國 教育部 基隆

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