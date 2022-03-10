獨／防堵學習歷程商品化 大學營隊、研習恐不再發證書

全國教師工會總聯合會日前揭露，國立台北科技大學將學習歷程以商品形式販售、違反招生倫理。教育部長潘文忠今天（3/10）於立法院教育文化委員會上表示，已再發文提醒各校需嚴守招生倫理。但昨日、今天上午大學陸續收到教育部高教司來函和訊息，要求學校全面清查各單位以及學生團體辦的活動，若活動涉及學習歷程檔案「準備或充實」，將不得收費跟發放證明。大學端不滿，質疑標準到底在哪裡，連各系學會所辦理的寒假、暑期營隊恐都無法再發放證明。

全教總日前召開記者會指出，北科大涉嫌將學習歷程以商品形式販售，並設計「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」等5天課程，每期收費新台幣6000元且需再加上2000元雜費。教育部則於7日回應，將再通函各校嚴守招生倫理，如招生不公且查證屬實，將追回相關經費補助。

《聯合新聞網》今天獨家掌握該函文內容，該函已於9日通發至各大專校院，為避免因向學生收費或授予參與證明，導致學生後續報考校系衍生招生倫理問題，要求各大學確實督導校內學系和相關單位。辦理營隊或相關活動時，如涉及學習歷程檔案之準備或充實，不得收費，亦不可授予參與證明文件，避免違反倫理破壞招生公信。

該函文也指出，如果經查有違反上述事項，除了對學校相關人員咎責，也將納入審查學校招生名額總量及相關獎補助參考。

今天各大學高層群組再收到教育部高教司一名專員來訊，訊息中指出，已提供學校不合規定的營隊活動案例，要求學校全面清查現行校內各單位與學生團體辦的活動，若有類似情況需停辦。並再重申，為了避免高中生為了充實學習歷程檔案而參加大學辦的營隊、研習、競賽等相關活動，大學若要辦理此活動，不論收費與否均不得授予參與證明。

一名北市國立大學教授表示，今天看到高教司相關說明非常疑惑，大學舉辦營隊分成三種，如純粹教學傳授知識，或是社團性質讓學生練習辦活動等，再者，則是指導高中生面對升學問題，也是具有教育性質，怎麼能一口咬定就是和升學掛鉤。以北部國立大學而言，很多活動甚至對清寒生等祭出免費名額和優惠，既然稱為「學習歷程」，高中生學習涉入大學校園又何妨？

該教授說，如果擔心證書會讓高中生加入學習歷程中，因此要求大學不得發證書，那發獎狀可不可以，教育部都沒有說清楚。