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雲林國一女生好幸福 免費9價HPV疫苗今起到校施打

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣國一女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗校園巡迴今天開跑。記者陳苡葳／攝影
雲林縣國一女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗校園巡迴今天開跑。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府領先全台推動國中女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗，以最佳防護年齡國中一年級為主，首場校園巡迴接種今天在崙背國中開跑，縣長張麗善到校關心施打狀況時表示，校園接種當日請假者，或在籍不在學者可至合約醫療院所施打。

雲林縣第3年獲台塑企業暨王詹樣基金會經費支持國一女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗計畫，張麗善、衛生局長曾春美今天與縣議員陳俊龍、雲林縣醫療服務人員職業工會理事長廖鴻彬等人，到崙背國中關心學生施打情形。

張麗善表示，9價是目前防護力最高價別的疫苗，可防範9種HPV病毒型別，對子宮頸癌防護力可從以往7成提高至9成以上，縣府衛生局與台大雲林分院、成大斗六分院、中國醫北港附醫、廖小兒科診所等醫療單位合作，今起至4月8日期間，進駐42所國中提供接種。

曾春美說，9價HPV疫苗最佳施打時間是9至14歲，今年有2600多位國一女孩受惠，每位接種學生可省下1萬元，接種滿2劑即有對抗婦癌的保護力，也建議45歲以下女性接種，配合定期子宮抹片檢查、安全性行為等防範子宮頸癌等發生機率。

曾春美指出，今年就讀雲林縣的國中生，或2021年12月31日前設籍雲林且為2008年9月2日至2009年9月1日出生的女生，皆符合免費接種資格；若校園接種當日請假，或在籍不在學者會寄發通知單到戶籍地，3月2日至4月23日期間都可到合約醫療院所預約接種，詳情可在衛生局網站查詢。

雲林縣政府連年獲台塑企業暨王詹樣基金會經費支持國一女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗計畫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府連年獲台塑企業暨王詹樣基金會經費支持國一女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗計畫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善等人今天到崙背國中關心學生接種9價子宮頸癌疫苗情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善等人今天到崙背國中關心學生接種9價子宮頸癌疫苗情形。記者陳苡葳／攝影

子宮頸癌 雲林 衛生局

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