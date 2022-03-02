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雲林國一女生好幸福 免費9價HPV疫苗今起到校施打
雲林縣政府領先全台推動國中女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗，以最佳防護年齡國中一年級為主，首場校園巡迴接種今天在崙背國中開跑，縣長張麗善到校關心施打狀況時表示，校園接種當日請假者，或在籍不在學者可至合約醫療院所施打。
雲林縣第3年獲台塑企業暨王詹樣基金會經費支持國一女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗計畫，張麗善、衛生局長曾春美今天與縣議員陳俊龍、雲林縣醫療服務人員職業工會理事長廖鴻彬等人，到崙背國中關心學生施打情形。
張麗善表示，9價是目前防護力最高價別的疫苗，可防範9種HPV病毒型別，對子宮頸癌防護力可從以往7成提高至9成以上，縣府衛生局與台大雲林分院、成大斗六分院、中國醫北港附醫、廖小兒科診所等醫療單位合作，今起至4月8日期間，進駐42所國中提供接種。
曾春美說，9價HPV疫苗最佳施打時間是9至14歲，今年有2600多位國一女孩受惠，每位接種學生可省下1萬元，接種滿2劑即有對抗婦癌的保護力，也建議45歲以下女性接種，配合定期子宮抹片檢查、安全性行為等防範子宮頸癌等發生機率。
曾春美指出，今年就讀雲林縣的國中生，或2021年12月31日前設籍雲林且為2008年9月2日至2009年9月1日出生的女生，皆符合免費接種資格；若校園接種當日請假，或在籍不在學者會寄發通知單到戶籍地，3月2日至4月23日期間都可到合約醫療院所預約接種，詳情可在衛生局網站查詢。
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