高中職學生數最新前10名單出爐 私校全包辦卻是兩樣情

少子化嚴峻，私立高中職首當其衝，不少老牌私校學生人數連年腰斬，但也有私校維持一定規模。據教育部最新統計，全國學生數前十名高中職全是私校，不過僅新北莊敬工家、台中明道中學靠著多角經營以及升學名聲，成功讓學生數不減反增，其餘都是慘跌，還有私校一年內銳減上百生，少了將近15個班。

教育部上月公布110學年全國高中職學生數，高雄中山工商全校有8127人依舊蟬聯冠軍，學生數前十名當中，僅莊敬工家不減反增331人、明道中學增31人。另外新興、啟英、育達、治平等四所桃園學校雖在前十名寶座，其中兩校卻各較去年少了600多人、近15個班。

新北莊敬工家是王大陸、昆凌等知名藝人母校，今年學生人數逆勢增長，衝破5000人。該校董事長王傳亮表示，學校科系求新求變，去年也成功申請雙語實驗班，校內除了多名東南亞僑生，也有美國、日本、韓國學生來讀音樂科、餐飲科，只要學生有需求，學校就投資給學生最好的教育，且校內科別多，學生隨時都可以轉科。

不過少子化下，招生逆勢增長是少數，除了前十名學校人數銳減，整份名單中也可見不少老牌私校不見昔日榮景，人數連年腰斬。

一位不具名私校校長指出，除了少子化衝擊，現在的孩子自主性強，「上一上沒興趣就不要了」。他也提到，私中多半是招收中後段成績的學生，五專同樣在搶人，且讀五專教學更具全面性，學制相比之下，私立技職自然沒人要念。

另一名教育界人士也說，高中職學生人數若沒超過1000人，學校一定是虧損狀態。他也提到，若私校連年虧損，基本上也不敢再多投資，不僅沒辦法更新校舍，學生也只能使用舊器材，受苦的就是來受教育的孩子。

該教育界人士強調，少子化是現在進行式，私校必須要有所體認，隨時準備好應變措施，否則好好的百年老店，最後也只剩下關門一途。

少子化海嘯來臨，私立高中職、大學為求「生存」相互幫助，有的私大為求曝光，寧願自掏腰包，埋單出旅費，只為了拜託高中端來參訪，希望藉此吸引高中生就讀；也有私中為了省人事費，乾脆和私大合作開課，把整科專業課程都外包給私大，但私大負責出錢、出人，卻不一定有妥善規畫課程內容，也讓教學專業受質疑。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，私中財務日益困難，趁私大招生需求孔急之危，藉機向私大「揩油」的情形早已普遍，私大為求招生業績也都「樂於配合」。

尤榮輝舉例，彰化縣曾有私立中學不聘請專任教師，反將整科的專業課程都外包給大學，以藉此降低人事費；雲林縣也有私中利用多元學習課程，將學生載往各私大，卻沒有做課程規畫，儘管省下了鐘點費，卻浪費學生時間。

實踐大學榮譽教授陳振貴也觀察發現，若是私中到私大的參訪行程，常會安排一日遊，私大不僅負責出遊覽車費，有些還會負擔伙食、遊程，為得就是在高中生心裡「增加曝光度」。另也會有私大請教授至私中開課，表面看似讓學生提早認識科系，體驗大學授課模式，其實也是為了招生。

陳振貴也說，少子化下，私中私大的互助模式已形成招生產業鏈，中南部尤其盛行。不過尤榮輝認為，私中為了節省人事支出、私大為求招生，形成的是惡性供需鏈，犧牲的是學生的受教權，主管機關應出來制止歪風。

教育部表示，依課綱規定，高中課程計畫必須通過學校課程發展委員會，並報主管機關備查。大學師資若參與高中授課，高中仍應填寫教室日誌，並落實行政人員巡堂。