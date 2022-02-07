新課綱上路高中生別苦惱 過來人學習歷程大解密

新課綱上路，高中生苦惱如何準備學習歷程？中興大學今發布「學習歷程大解密」影片，學生分享自主學習經驗「不是入學前才準備」「入學前實習探索興趣」教師也提醒勇於表達自己、善用科技工具呈現創意。

昆蟲系大四生胡芳碩 考試不拿手、堅持興趣至今發表20篇國際論文

中興大學昆蟲系大四生胡芳碩，入學至今已發表20篇國際論文。對考試不拿手，但他就喜歡昆蟲，高中時期開設「蟲言蟲語生態筆記」粉絲專頁，並與台大昆蟲系的學長一起創立台灣昆蟲同好會，他的入學申請資料，就是從粉絲專頁裡擷取文章跟文字出來，匯集成兩本冊子。

他表示，「你不是入學前才開始準備，你是一直在準備，這就是你的興趣，這就是你的日常生活，並沒有特意去做這件事，是你真的喜歡。」當時學測有點放棄狀態，父母很不安，但他堅持自己在做的事。

他認為，網路很方便，有什麼問題就直接寫email問老師或研究人員，進大學以後，就是一直研究、一直發表論文，在自己有興趣的領域鑽研。他建議高中生多接觸不一樣的事物，多多嘗試，可以慢慢的找到自己的興趣。

獸醫系大一生鍾宇柔 實習200小時花1年完成學習檔案

興大獸醫系大一生鍾宇柔，高一就開始職業探索，尋找自己有興趣的領域。他對獸醫院的運作很好奇，因此，主動爭取到獸醫院實習，在過程中她實際看到飼主跟醫生的互動，後來也到馬場實習接觸大動物，擔任流浪動物的絕育志工。200小時的實習過程，慢慢確定自己是真的喜歡獸醫這個職業，才決定進入獸醫系就讀。

鍾宇柔更花了整整1年的時間，利用大量課餘時間，完整寫下實習經驗的學習歷程。

她表示，最大的困難是學習歷程與學業的平衡，有時候假日都犧牲了還不一定能把兩邊都做完。身邊也有同學是實習後才發現自己沒有那麼喜歡，也是一種收穫，繼續去探索自己想要的領域。

生命科學系教授林赫：失敗是必經之路、要勇於表達自己

林赫建議學生，在挫折中找自己，在學習歷程中找興趣，「科學大概就是建立在不斷的失敗，然後微幅調整，高中同學不應該非常氣餒，應該是勇於表達自己，到底經歷了什麼樣的歷程，這些歷程也許有挫折，但還是可經由科學角度去分析。」

他說，學到的東西能否去思考，學到的知識必須活用，譬如生物課程上所學到的知識，可不可以用來解釋肺炎的疫苗，前提要有興趣、要主動，做所謂的自主學習。

機械工程學系主任吳嘉哲 善用科技工具 展現優點

吳嘉哲表示，如果完全依分數來評斷一個學生，其實不很公平，之前曾看過很多作品，比較像流水帳，看不出差異性，學生提供很多照片，但我們不知道他在營隊學到了什麼？甚至看到很多證照，也不知道為什麼要去考證照？在考照過程中得到了什麼？學習歷的精神，也就是在過程中學到了什麼內容，得到什麼核心能力？這才是需要真實紀錄的部分。

吳嘉哲鼓勵學生秀出獨家創意，善用多媒體展現學習心得。如設計一個機器、一個機構，可用3D圖呈現，讓審查老師很快能了解設計的內容。