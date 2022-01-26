寒假也能學英文 新北43名外師開設免費線上課程
新北市今年寒假將推出線上冬令雙語學習營，透過學習生活化、教學科技化等策略規畫10項學習主題，聘請43名外師，陪伴孩子創造沉浸式學習英語，疫情期間讓孩子在家安心學習，培養能用、敢用、愛用英語的學生。
新北市教育局為打造2030新北雙語城，決定與雙語實驗課程學校合作規畫免費的線上學習營提供300名學生參加機會，開放報名即秒殺。
冬令雙語學習營由江翠國小等10所學校辦理，推出10項多元的英語主題課程，譬如「今昔玩埃及雙語營」，利用沉浸式帶領學生體驗埃及人生活、探討埃及木乃伊製作方式以及體驗當個埃及建築設計師。
新北市教育局提到，新莊中信國小外師Kent表示，疫情下的學習不簡單，老師們會以最大努力給孩子多元實用課程，讓學習不中斷、學得更精彩。
新北市教育局指出，頂溪國小則辦理「冰凍北極圈雙語營」，外師Tracy藉由有趣的英文故事引導出北極的小知識，讓孩子手作北極熊書籤，從實作中找到學英文樂趣，更設計體育活動讓孩子動起來。
新北市教育局表示，三峽龍埔國小是推廣雙語教育的重要基地，學校4名外師藉由「科學酷實驗雙語營」課程，協助孩子從做中學瞭解科學實驗奧妙，自然地運用簡單英文會話與外師互動。
鄧公國小4年級曾群雅同學說，這次寒假將參加民安國小辦的「快樂綠生活雙語冬令營」線上課程。希望在視訊課程中聽到外師標準的發音，能清楚的看到嘴型，避免戴口罩看不到的問題，讓自己能說出正確發音。
教育局長張明文表示，雙語冬令營各場次皆額滿，顯示家長對孩子學習英語的重視。新北市將持續由外籍英語教師共同設計多元沉浸式英語課程，引導學生發揮創造、探索的能力，幫助增進英語口語表達能力。
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