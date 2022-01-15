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僅44名高中師有本土語認證 師批：強推政策勇氣哪來？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年寒假將啟動5000人培訓計畫，力拚通過率，但若以教育部自辦閩南語考試為例，近六年中高級認證通過率不到兩成。記者趙宥寧／翻攝
教育部今年寒假將啟動5000人培訓計畫，力拚通過率，但若以教育部自辦閩南語考試為例，近六年中高級認證通過率不到兩成。記者趙宥寧／翻攝

中小學今年9月起必修本土語言教育部要求國小一至六年級，國一、國二每周一節，高中兩學分以高一開課為「原則」。但本土語師資還沒到位，仰賴師培、學士後學分班又太耗時，短期內現職教師將成師資主力。

不過全國上百所高中，目前卻僅有44名高中在職教師獲得語言認證，教育部今年寒假將啟動國高中5000人培訓計畫，力拚通過率，但若以教育部自辦閩南語考試為例，往年中高級認證通過率不到兩成，讓不少高中師驚嘆「強推本土語政策的勇氣哪來的？」

根據高中以下學校及幼兒園閩南語師資培育及聘用辦法，無論在職教師，或是可跨年級任教的教學支援人員，若要教本土語，都必須取得語言能力中高級認證。根據教育部統計，目前全國共有1萬3000多名本土語師資，可跨年級任教的教學支援人員佔了4748人，其中閩南語、客語文、原住民族語教學支援人員分別為2165人、1665人、918人。

若是在職教師，閩南語又以國小閩南語6066人最多，國中382人次之，高中僅19人；客語國小1610人，國中269人，高中僅19人；原住民族語師資分別為國小146人、國中40人、高中6人。各學習階段語言別師資比差異懸殊。

教育部今年寒假將啟動國高中本土語文認證輔導培訓課程，也有地方政府自辦培訓，研習日程是三至五天不等，將加強教師聽、說、讀、寫能力。也有曾參與研習的教師表示，認證培訓只是「師父領進門」，後續準備考試才是「修行在個人」，不少人聽、說沒問題，都是敗在讀與寫。

景美女中生物教師游雲霞從小在閩南語的環境下長大，她說，去年趁疫情哪都不能去，花了三個月在家自學，平常跟家人通電話練口說、聽力，另外每天用閩南語寫日記，加強讀、寫，去年成功獲得閩南語中高級認證，今年則打算挑戰考「Ｃ卷」（高級、專業級）。

目前除了教育部，成功大學台灣語文測驗中心也有舉辦閩南語言認證，但出題模式不一；客委會、原委會也自辦客語、族語認證考試。若以教育部終身司每年8月自辦的閩南語認證為例，即便每年報考人數增加，中高級通過率都不到兩成，2019年通過率更不到5%，考題難易度、考生程度結構不定。

不少中小學教師感嘆，本土語政策上路後，不僅要兼顧本科教學，還得花心思準備本土語考試，壓力山大，更何況還要推雙語教學。另外，今年教育部寒假研習要求各校「至少」薦派一名教師參與研習，但每年認證考試又只有一次，本土語即將上路，也有教師自嘲參與研習者根本是「全村唯一的希望」。

尤其本土語若開在高一、高二，還涉及「繁星入學」的在校成績。一位公立高中行政主管坦言，頂尖繁星學生分數差異都是零點幾，若本土語師資缺乏教學評量經驗，恐衍伸更多爭議；全國家長會長聯盟監事王瀚陽也說，本土語評分與師資都還沒準備好，一定會影響繁星公平性。

教育部表示，今年寒假將培訓5000位國高中現職教師取得本土語文能力認證，滿足各校本土語文師資；另將每月召集會議逐縣市逐校進行師資盤整對接，讓各校今年都可順利開課。至於是否將加開認證考試場次，教育部表示已納入研議，但今年仍先維持辦理一場次，若要調整考試日程將提前一年公告。

國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修。本報資料照片
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修。本報資料照片

教育部 閩南語 語言

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