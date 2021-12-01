大學作弊案頻傳 學生獎懲辦法太寬鬆惹的禍？

正值大學期中考，台北醫學大學、台灣大學上周傳出學生集體作弊，台北市立大學昨天又有一名學生拍自己期中考時邊考邊吃泡麵，且前面同學也在用手機。有大學教師認為，許多學校學生獎懲辦法規定情節重大的舞弊才記過，甚至還有放寬的趨勢，以致「小弊不斷」。

大學作弊案頻傳，陽明交大資訊學院教師揭露校方近期反而修改學生獎懲辦法，鬆綁有關舞弊懲處，恐助長作弊風氣。對此，陽明交大主任秘書簡紋濱解釋，修法是因陽明、交大甫合校，盼齊一學生獎懲。最近一次校務會議修改相關辦法，將作弊進一步分為情節輕微、嚴重者，並依程度不同給予不同懲處。

簡紋濱指出，原本的交大規定作弊者一律大過，陽明則視情節而定，以致修改辦法後，讓部分交大教師覺得懲處變輕。但交大一路以來賦予獎懲辦法一些彈性，若情節很輕微，授課教師只會提請記小過，並不總是按照法規，一律記大過。

台灣師範大學規定學生舞弊且情節重大者，記大過。學務長林玫君分享，校方近期未規畫調整作弊懲處規定，因為法律只是最低的底線、標準，更建議教師在學生觸法之前，主動理解學生為何會作弊，進而鼓勵學生自律。

但她不諱言，考試時的試場秩序管理也很重要。受新冠肺炎疫情影響，許多大學大班課堂改採梅花座，要開多間教室辦理考試。她會安排多名監考教師，甚至架設攝影機來確保考試公平性。

教育部學生事務與特殊教育司司長吳林輝指出，各大學學生獎懲辦法實施前，都要經教育部檢視。政府主要檢視各校法規是否牴觸法律，以及學生不符校方判決時，有無提供學生申訴管道等項目，其餘一律尊重大學自主。

吳林輝建議各大學教師改變學生的觀念，並在課堂上觀察學生學習情況。學生作弊，可能是怕被當掉、二一，教師可提升學習成效來改善。他也提到，當前全球教育趨勢重視表達、思辨，大學紙筆測驗也能因此更多元，甚至舉辦開書也找不到正解的考試來增進思考力。

至於學生為何要作弊？部分家長、大學教師質疑各校校規不夠嚴的同時，青年感嘆「考試的意義不再是為了檢視學習成效」，而是獲取更高的帳面分數，供父母宣傳他們的教養績效。

「如果被我父母知道，我會完蛋。」一名疑似參與集體舞弊的台大生在匿名網路論壇說出這句話，道出不少年輕人寧冒險也要作弊的背景因素。

描述國內高三生日常的紀錄片「1819」導演、中央大學學生陳毅先從現象面分析，指大學生作弊原因很多，有些學生一學期選太多課，且考試本來就非大學生活的全部，打工、社團等其他活動也都囊括其中，以致無法兼顧各科。

陳毅接著說，「考不好就被責怪」是不少台灣學生的成長經驗，「無論如何一定要讓成績很高」已成校園中根深蒂固的觀念。校規改得再嚴也於事無補，只會製造學生與師長的對立。

台灣青年民主協會理事長張育萌也說，學生成長在成績導向、考試掛帥的教育環境，無論考不好或作弊被抓到，都受家長訂出的「家法」約束。學校若要嚴懲，也只是亡羊補牢。

張育萌呼籲，教育應讓學生回歸自我要求，不但對自己的學校態度負責，也更應該對自己的學習成果負責。學生作弊，除了透過懲處來「管教」，更需要「輔導」介入，希望各校的支持體系，能分析學生錯誤行為產生原因，也讓學生喘不過氣的課業壓力有出口，才不會再犯一樣的錯。