讓圖書館變你家客廳！ 新北研考人獲傑出館員獎

在新北市圖書館擔任研究助理的林淑芳，已為新北市服務24年，她多年來致力於圖書館各項發展，讓圖書館走入民眾生活當中，推出「生活的圖書館、城市的大客廳」發展願景，獲教育部頒發傑出圖書館館員獎，林淑芳表示，為讀者提供更好的服務勤勉不懈，讀者開心、館員開心、大家都開心。

新北市立圖書館館長王錦華日前獲得教育部「第一屆圖書館事業貢獻獎」傑出主管獎的殊榮，今日至國家圖書館接受頒獎表揚。另外，新北市圖書館研究助理林淑芳，也獲得教育部頒發圖書館館員獎。

林淑芳工作期間，推出「生活的圖書館、城市的大客廳」發展願景，讓讀者有其適合空間、需要的資源、專屬服務，並研擬「2020-2022年新北市立圖書館發展策略計畫」規劃圖書館發展目標、計畫及行動方案。另外也進行「從新聞發布探討公共圖書館新聞行銷策略」、「從智慧化設備利用與讀者調查探討公共圖書館未來發展」等研究，提出相關研究結論與建議，落實政策研究分析。

林淑芳的表現今獲教育部肯定，她表示以圖書館研究考核的行政幕僚，能獲得傑出館員獎項的肯定，實為幸運。期許自己能不斷地充實新知識、掌握新科技，為資訊平權努力，營造圖書館成為一處舒適的共學、共享、共創生活空間，帶動城市進步的基地。

教育部「第一屆圖書館事業貢獻獎」今於國家圖書館舉行頒獎典禮，除了新北市立圖書館王錦華館長榮獲「傑出主管獎」，另外，承辦圖書館研考工作的林淑芳研究助理，也以研究考核規劃圖書館發展目標，展現圖書館服務成果，獲得「傑出館員獎」。