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教部砸200億推三計畫中小學「生生用平板」 採購、維護全包

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，蘇揆裁示准予備查，教育部今天下午舉行記者會說明政策細節。記者趙宥寧／攝影
行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，蘇揆裁示准予備查，教育部今天下午舉行記者會說明政策細節。記者趙宥寧／攝影

前瞻基礎建設計畫已投入150億元，強化校園網路與智慧學習教室，行政院再喊出4年200億元，啟動全國中小學1年級至12年級數位學習精進計畫，藉由三項子計畫達成「班班有網路、生生用平板」目標，預計明年9月前購置61萬台平板載具，偏校每生一台、非偏校每六班補助一班，每台預算約為1萬3000元，採購、維護全由中央政府支應，另將持續提升網路效能，建置教育大數據資料庫，藉由大數據分析做為學生學習狀況。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，蘇揆裁示准予備查。教育部今天下午舉行記者會說明政策細節，部長潘文忠表示，過去幾年已建置6萬多間智慧型教室，並加速校園、教室網路頻寬，如今再提出精進中小學數位學習方案，4年共200億元，全由中央政府負擔，預計明年9月添購61萬台平板，後續每年投入14億元，擴充數位學習內容，滿足師生教學需求。

教育部共提出三項子計畫，包含每年14億元，四年共56億元的「數位內容充實計畫」，透過公私協力，開發數位學習內容，另也補助縣市採購優質教材；以及首年102億元，後續三年每年12.53億元，四年共140億元的「行動載具與網路提升計畫」，預計明年9月購置61萬台學習載具，並搭配行動載具管理系統派送學習內容與APP，偏遠學校每生一平板，非偏校每六班補助一班，教師依課程教學與數位學習需求輪流借用，另也補助網路電信費。

最後，還有每年1億元，四年共4億元的「教育大數據分析計畫」，分析學生學習難點偵測、教師教學參考、教育政策制訂、數位內容與平台改善的依據，進而降低城鄉落差。其中，每年將斥資4000萬開發維護大數據系統，最快明年後半年就會有初步資料搜集成果，另外6000萬則用於大數據人才培育，由資科司執行。

有教師憂心，雖然平板到位，但後續維修恐是大筆費用，對學校將是不小負擔。潘文忠則說明，考量平板使用4年是一周期，未來採購會在契約明訂保固期，四年內若有問題，也能及時處理。

至於平板廠牌及單機預算，潘文忠說明，後續將由縣市統整學校意見後再執行，這部分也涉及跨部會，但會盡可能讓同校學生都能持同廠牌、同規格，避免讓學生都拿不同的，並非完全個別化。

另外，預計單機價格新台幣1萬3千元，因資安考量不得使用陸製品，另還會額外購置充電車、載具管理系統（ＭＤＭ），讓教師掌握學生使用平板的情況，包含使用哪些平台、觀看哪些影片、觀看過程暫停、快轉等情形，也能限制使用平台，避免瀏覽不適齡內容。

潘文忠 行政院 教育部 生生有平板

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