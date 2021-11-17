清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

清華海峽研究院於清華大學設辦公室，被認定違反兩岸條例，卻也引來國民黨質疑，民進黨新北市黨部與台北大學合作開辦公共政策研習班，結業還會頒發印有台北大學樣章的證書，遭批評政黨進入校園。教育部長潘文忠今天表示，清大案與北大這件事「差異很大」，畢竟國內民間組織或政黨，並非中共組織，但他也說，大學跟執政黨名義合作確實不適當，但兩事不該等化。

教育部長潘文忠今出席《新聞不芹菜》專訪，與談主題是「紅共入侵校園？ 潘文忠怎麼辦？」。主持人黃光芹提到，清大事件引起社會關注，卻也引發台北大學與民進黨合作開課的案外案，遭質疑是政治介入校園。

潘文忠強調，清大租用校舍允許對岸研究院來台設立分支辦公室，不僅違法，也未經過相關程序申請許可，「這不涉及學術自由的問題」。他說，大學法開宗明義規範必須在法律範圍實踐，也訂有程序讓學校能申請許可，但清大租用校地已抵觸法令，本身就該依法處理。

清大事件也意外引發北大與執政黨合作開課的爭議，潘文忠說，兩者屬性差異很大。他說，不管國內哪個民間組織或政黨，它不是中共組織，但大學跟政黨屬性合辦課程，確實可以檢討，但兩件事相提並論並不恰當，也不該等化。

黃光芹追問，政治力適合到校園裡辦活動嗎？潘文忠表示，教育部不會鼓勵這件事。他說，教育基本法規範，學校應維持行政中立，台北大學與執政黨合作開辦公共政策研習班，這屬於「推廣教育」，並非是「學士」生參與。但他也坦言，若從合作屬性來看，這件事確實不適當，尤其合作對象又是政黨組織。

黃光芹也提到，政治出現在校園幾乎已是常態，尤其每逢校慶、畢業典禮，政治人物都會上台，有時看了也礙眼。潘文忠則坦言，政治人物與外賓在校園活動入校致詞，確實常講到讓學生搞不清楚畢業生是到底誰，學校應回歸教育本質。

另外，黃光芹問及潘文忠在國家教育研究院副院長期間也曾到中國交流，潘文忠強調，當時的交流有獲得同意，且參訪行程完全公開，「去哪裡都有報告」。他也再次重申，政府不反對兩岸正常交流，但必須公開透明。