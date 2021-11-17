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影／明年分科測驗擬採0.1%方案 潘文忠：112學年較適合

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

大學招聯會日前討論111學年度學測與分科測驗的計分方式，確立明年個人申請、繁星推薦所用的學測成績，將以各科前1%學生平均分數計算級距；分科測驗將朝「前0.1%」學生平均分數來計算，仍待社會凝聚共識。教育部潘文忠今天表示，111學年度考試已進入最後衝刺階段，若要進一步討論計分方式，比較適合在112學年度進行，讓考生能安心做準備。

招聯會今年10月1日第9屆常委會第2次會議決議「自111學年度起，學科能力測驗及分科測驗之級分計算方式以各科前0.1%學生平均分數作為級距計算基準」，未料這份決議卻引來教育部關注，教育部認為大考簡章已發布，且上述內容未經社會大眾討論，不宜再做上述修正，建請招聯會重新討論。

招聯會日前召開常委會後決議，對於申請入學與繁星計畫，學測分數級距計算方式仍維持不變，仍然是15級分，以各科前1%學生平均分數計算級距；至於分科測驗，由於牽涉到採計學測學科，0.1％的計算方式將是「考慮」施行的方向，但會再進一步與社會溝通，預計明年3月左右定案，確保不會影響學生報考分科測驗的決定。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠受訪時表示，入學考試備受考生家長關注，他以111學年度考招制度為例，是在106年經充分討論才確定。目前有關英聽考試、學測簡章都已在8月公布，分科測驗也於11月5日公告，但後續針對級分採計方式卻是各界分歧，但基於能讓考生安心準備，招聯會應當要審慎。

潘文忠指出，現在已是111學年度考試最後階段，若要進一步討論，比較適合在112學年度，讓考生能安心做準備。

至於若招聯會最後送上來是分科測驗採「前0.1%」學生平均分數來計算，教育部是否會同意？潘文忠未正面回應，但他重申，有提醒招聯會應當進行充分的社會對話，一定要審慎，才不會衍生爭議。

潘文忠也提到，包括分科測驗從45級分改為60級分，過去也有非常多討論，多數認為60級分比較適切。他認為，儘管只是級分計算基準，也該做好充分對話。

潘文忠 教育部 學測

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