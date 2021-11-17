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非華獎生想入境學華語 潘文忠曝規畫：最快明年三月

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部目前只開放110學年共約1.4萬名獲得華語文獎學金的境外生申請入境，另有5000多名非獎學金生盼自費來台學華語，卻未獲准入境。教育部長潘文忠今天表示，目前已有1.3萬名華語生入境，接下來將針對非華語獎學金學生，提出專案計畫報請指揮中心同意，希望能在明年三月，讓這些境外生返台學習。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪時表示，今年8月開始，陸續有境外學位生安全進入台灣學生，目前總共核定1.4萬名學生，已有1.3萬人入境，其中也有部分境外學生入境時被查出確診，所幸台灣嚴格檢疫，這些確診病例都沒有進入校園，也沒有產生校園破口與防疫漏洞。

潘文忠表示，目前教育部規畫的境外學位生已大致返校，接下來將提出非學位生入境的計畫，包含6個月以上的華語生，會再提給指揮中心核定，初步規畫明年三月讓約5000名的華語生入境台灣學習華語。

根據教育部校安中心統計資料，近期多是新增境外移入個案。從今年4月20日到11月16日下午5時30分，共有866名學生染疫，其中722名是本土案例，144名境外移入；若以教育階段區分，大專校院共350名案例、高中123名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

華語 教育部 潘文忠

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