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增線上評量、即時交作業功能「台北酷課雲」獲獎肯定

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市教育局為實踐網路教育平權，建置「台北酷課雲」數位學習資源平台。圖／北市教育局提供
北市教育局為實踐網路教育平權，建置「台北酷課雲」數位學習資源平台。圖／北市教育局提供

「台北酷課雲」獲2021全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence-E-Education & Learning Award）傑出數位教育學習獎首獎。教育局表示，自2016年建置以來，陸續與全台灣15個縣市簽訂合作備忘錄，也與僑委會合作推廣「酷僑專案」，被海外1054所僑校採用，繼連續兩年榮獲亞太區智慧城市教育類大獎後，此次又在共17國角逐超過100項專案申請獲此殊榮。

北市教育局為實踐網路教育平權，建置「台北酷課雲」數位學習資源平台，連續兩年榮獲亞太區智慧城市教育類大獎後，再度受到國際肯定榮獲2021全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence-E-Education & Learning Award）。教育局表示，本次獎項共17國角逐超過100項專案申請榮獲「傑出數位教育學習獎」首獎。

教育局表示，自2016年建置的「台北酷課雲」學習平台，是以實踐「教育機會平等」理念所打造「資源共享」雲端學習環境，提供親師生適性化優質雲端學習服務。此外，也陸續與全台灣15個縣市簽訂合作備忘錄，提供跨縣市、跨校共享師資及教學資源服務，也與僑委會合作推廣「酷僑專案」，被海外1054所僑校採用，促進海內外僑校師生線上交流。

教育局表示，5月19日至7月2日全國停課期間，「台北酷課雲」平台瀏覽人次增長超過2502萬人次，總瀏覽人次突破7000萬次。在疫情肆虐期間，除線上課程外，更逐步發展出「開設同步課程」、「上傳數位教材」、「進行線上評量」及「線上即時繳交作業」等功能，達成教師可充分掌控學生學習進度，學生的學習歷程紀錄可完整保存，學校行政人員能掌握教師授課品質及學生學習狀況等目標。

教育局 僑委會 疫情

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