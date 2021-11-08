台灣清大遭中國滲透？立委林思銘：只租辦公室 沒必要無限上綱

台灣清華大學被媒體報導疑似遭中國滲透，經清大校友會、中國福建省廈門市府、北京清大等單位，在台灣清大租用辦公室成立「清華海峽研究院」，涉違法透過辦公室挖角台灣人才；對此，立委林思銘認為，其實單純就是辦公空間的租用，沒必要無限上綱到是挖角台灣人才。

林思銘透過辦公室發布新聞稿指出，清華海峽研究院在台灣清大育成中心成立海峽研究院，單純就是辦公空間的租用，他說這樣的行為，在各校育成中心行之有年「根本沒必要無限上綱到是挖角台灣人才」。

林思銘還指出，清大校友會的海峽研究院，很單純就是向財團法人自強工業科學基金會租用位於清大育成中心的辦公空間，更表示「不知為何要牽扯到挖角人才」.

林思銘也認為「台灣如果只想限制大陸廠商聘用台灣人才，是不切實際的，重點是我們要如何在自由競爭的環境中，留住人才。」

他又說，「如果確實是值得重視的人才，台灣廠商或研究單位，就應該提供好的報酬、好的研究環境，聘用他們發揮專長。但是在地方也聽到許多高科技從業人員的心聲，他們的確常常遇到外國廠商來挖角，薪水都是台灣廠商的2到3倍，甚至4到5倍。」

他還說，「大家也都注意到進入美商、德商、日本，甚至新加坡公司，薪資水準都比本地公司好，人才往高薪資、高報酬、有發展前景的公司流動，是很自然的事情。」