夢想擔任奧運志工 他和女兒挑戰全民中檢高等檢定

黎明中學CWT全民中檢校園檢定專案今天出現一位特別的考生 ，高一忠班劉采穎的父親劉柏勳。劉爸爸的夢想是擔任2024「巴黎奧運志工」。該志工招募條件中，至少需具備2種語言能力檢定以上（包含中文）。離夢想只差一步距離！劉柏勳已經擁有日文及英文檢定證書，今天和女兒一同參加中文檢測「高等」的檢定。

黎明中學表示，CWT全民中檢客製化個人能力分析報告，參加者可據此了解自己各面向中文能力的表現，合格證書也可用來證明自己在語言方面的位階。 黎明校園專案檢定有26位學生和社會菁英一樣挑戰高等認證、7位學生挑戰優等認證（相當於中文專業從業人員認證）。劉采穎是教育會考成績為5A++直升黎明中學的高材生，劉爸爸期待自己也有亮麗的檢定成績。

教務主任魏溏月指出，今年疫情嚴峻，學校提供安全健康的校園檢定環境，學生不僅檢定語文能力，還可增進學習歷程的競爭力。CWT全民中檢於測後提供本校整體及個人檢定成果報告，有助於達成本校「評量結果分析化」的校務重點，透過這樣的專業合作，學生及教師根據診斷結果因應新型學測的素養題型更能對症下藥，提升整體學習成效。就學生而言，個別化的分析，幫助學生找到自己的優勢與方向，也是黎明一向堅持發展多元智慧的基礎，學生隨著教師的專業帶領，創造出自己的學習舞台。