快訊

獨／無尊鬆口認愛阿喜「她是我見過最棒的女孩」

年滿70歲就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢想擔任奧運志工 他和女兒挑戰全民中檢高等檢定

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
左起為劉柏勳先生，魏溏月主任，劉采穎。圖／黎明高中提供
左起為劉柏勳先生，魏溏月主任，劉采穎。圖／黎明高中提供

黎明中學CWT全民中檢校園檢定專案今天出現一位特別的考生 ，高一忠班劉采穎的父親劉柏勳。劉爸爸的夢想是擔任2024「巴黎奧運志工」。該志工招募條件中，至少需具備2種語言能力檢定以上（包含中文）。離夢想只差一步距離！劉柏勳已經擁有日文及英文檢定證書，今天和女兒一同參加中文檢測「高等」的檢定。

黎明中學表示，CWT全民中檢客製化個人能力分析報告，參加者可據此了解自己各面向中文能力的表現，合格證書也可用來證明自己在語言方面的位階。 黎明校園專案檢定有26位學生和社會菁英一樣挑戰高等認證、7位學生挑戰優等認證（相當於中文專業從業人員認證）。劉采穎是教育會考成績為5A++直升黎明中學的高材生，劉爸爸期待自己也有亮麗的檢定成績。

教務主任魏溏月指出，今年疫情嚴峻，學校提供安全健康的校園檢定環境，學生不僅檢定語文能力，還可增進學習歷程的競爭力。CWT全民中檢於測後提供本校整體及個人檢定成果報告，有助於達成本校「評量結果分析化」的校務重點，透過這樣的專業合作，學生及教師根據診斷結果因應新型學測的素養題型更能對症下藥，提升整體學習成效。就學生而言，個別化的分析，幫助學生找到自己的優勢與方向，也是黎明一向堅持發展多元智慧的基礎，學生隨著教師的專業帶領，創造出自己的學習舞台。

巴黎奧運 語言 夢想

延伸閱讀

被迫上班時段請假打疫苗 竹市議員：應啟動教師專案

躲媒體提早報到？扁女婿趙建銘今下午中檢報到已發監

扁女婿趙建銘26日台中監獄服刑 中檢：啟動防逃

立委陳柏惟罷免案 中檢受理分9件選他案偵查

相關新聞

年滿70就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

台灣大學校長管中閔23日以促進世代交替為由宣布不續任。他今天出席立法院教育及文化委員預算質詢會議，透露自己本想續任，只是...

管中閔承認了！因管案晚1年上任 導致年紀太大無法續任

台灣大學校長管中閔近日宣布不續任。立法院教育及文化委員會今邀各國立大學出席會議，並做111學年國立大學校務基金預算的詢答...

談台大校長管中閔不續任 潘文忠：不讓政治影響教育

台灣大學校長管中閔近日宣布不續任第二任。立法院教育及文化委員會今邀各國立大學出席會議，並做111學年國立大學校務基金預算...

沈榮津視察全國技能競賽勉勵選手：像半導體練出硬功夫

第51屆全國技能競賽自9月29日正式展開，行政院副院長沈榮津今天南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加...

科大如何審學習歷程檔案？ 技高版「作伙學」11月開議

111學年考招新制即將上路，技專校院怎麼看技術型高中生的學習歷程檔案？為促進大學與高中端對話，教育部技職司比照一般大學與...

運算思維成果展 科技融入教材桃園學生體驗多元學習

復興區角板山天幕廣場今由桃市府教育局舉行第4屆復興區運算思維成果展，由復興區12所高中小成立課程策略聯盟與復興區公所共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。