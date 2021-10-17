有動就有學分！台師大新制上路 體育課不再0學分

目前多數大學體育課多為必修的0學分課程，近年陸續有學生團體呼籲「有運動就要有學分」，台灣師範大學宣布今年起改制，學生體育課每學期每周上2小時，通過可獲1學分，畢業前至少修滿4學分，形同體育課通識化。政治大學也在2019年初的校務會議拍板改制，目前體育課已給學分。

為鼓勵學生運動，各大學主管約在民國83年形成共識，大學體育課列必修，但為0學分。曾有一名選擇赴香港的讀大學的師大附中畢業生認為國內大學課程多，留台就免不了修體育、大一國文和英文等課，赴港讀書則能省下這些課程，加快取得畢業證書的速度。

國外大學確實無必修體育的規定，不過，長期研究體育教育的台師大共同教育委員會普通體育組主任林靜萍指出，考量國內校園活動空間有限，學生運動風氣也不如國外興盛，因此希望透過課程，至少讓學生動一動。

近年大學生更勇於爭取自身權益，台師大、政大都是學生由下而上發動體育課程改革，最後促成改變。林靜萍說，台師大學生提議體育課納學分後，學校執行調查，發現多數師生樂見體育課有學分。經過多年討論，110學年起體育課有學分，但大學期間仍要修滿4門、每學期限修1門，還是保留一些修課規範。

多個學生團體支持各校給予體育課學分，增加選課自由。他們進一步呼籲各校以鼓勵取代強制，停止要求學生必修體育。

走出台北市，清華大學、陽明交通大學等多數學校，目前體育課仍維持必修0學分。主管清大全校學生共同必修課的清華學院院長戴念華說，每個大學生畢業學分數為128學分，若體育課改為有學分，勢必壓縮自由選修學分數，各有利弊。

戴念華提到，校內目前無師生倡議體育課納學分，如有，學校會透過相關管道蒐集各方建言，討論改革的可能性。

還有學校進一步把體育課視為彰顯學校特色的一環，如臨海的中山大學多年前推動通識教育改革，不只必修體育還必學游泳，學生要通過蛙式換氣25公尺游泳才能畢業。參與通識教育改革的西灣學院前院長蔡敦浩日前向本報分享，希望游泳技能帶學生接近海、認識海並落實運動，盼養成「具中山特色」的人。

至於哪些大學體育課項目最熱門？林靜萍分析，我國體育選手在今年東京奧運羽球、桌球等項目奪佳績，這些項目在學校本就熱門，這學期選課熱度又再略增。走出課堂，更可見坊間的羽球、桌球課程報名人數提升，是「後奧運時代」運動新趨勢。