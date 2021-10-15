大專校院兼任教師比例過高遭糾正 教育部回應了

監察院今天表示，大專校院兼任、專任教師人力比逼近一比一，逾半私校占比達5成以上，部分高達8成，且聘用未符法定目的，整體監督機制未周，糾正教育部。對此，教育部表示，目前已調整私校獎補助款的核配項目，改以實際專任教師人數來核配獎補助款，也依教師法訂定聘任辦法，並準用教師法申訴程序，未來將持續精進。

教育部說明，大學之所以聘用兼任教師，是考量專業領域特殊性、產業實務經驗或實際課程教學需求所聘任的補充性教學人員，並非為了取代專任教師或節省財務支出。另基於編制內教師為專職工作，學校若進用另有專職的專業人員或業師授課，則需以兼任方式聘任。

教育部表示，為改善私立大專校院師資結構，2018年起調整私校獎補助款的核配經費項目，取消「4名兼任教師折算1名專任教師」，改以實際專任教師人數來核配獎補助款，鼓勵學校藉此調整和強化師資。

教育部也說，2018年起推動高教深耕計畫補助大學聘任教師，學校得於人事費至多20%的額度內，新聘專任教師；2020年起「教師權益保障」機制納入高教深耕提升高教公共性的檢核項目，將依學校落實情形核予獎勵補助經費。

教育部表示，兼任教師雖未適用「勞動基準法」，目前已依教師法授權訂定「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明定兼任教師的請假、鐘點費按月發給、提繳退休金、寒暑假勞保、就業保險及健保不中斷等，並規定兼任教師對學校所為終止聘約、停止聘約的執行、待遇、請假及退休金等措施，若認為違法或不當致損害其權益者，得準用教師法的申訴程序。

至於私立大專校院兼任教師鐘點費支給基準，教育部說，已明定私校兼任教師鐘點費不得低於專科以上學校兼任教師聘任辦法施行時的數額，2016年度起也透過獎勵方式，增訂增加獎勵經費條件，當私立大專校院調整兼任教師鐘點費至公立大專校院兼任教師授課鐘點基準者，將納入獎補助款核配參據。