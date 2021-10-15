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9旬阿公阿嬤進大學園夢 享受大學生活還要拍學士照

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠(右二起) 稱讚92歲林耀川，勇於參加活動 提升肌力、保持活力。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右二起) 稱讚92歲林耀川，勇於參加活動 提升肌力、保持活力。記者卜敏正／攝影

「到大學讀書真好！」嘉義市40名阿公阿嬤，今天受邀到嘉義大學參加「1日大學生體驗」，市長黃敏惠以學姊身分到場，頒發1日學生證歡迎「長輩學弟妹」，眾人開心直言，活到這麼大年紀還能進大學讀書「真的是圓夢」。

黃敏惠表示，每位長輩都有精彩生命故事，是社會的寶貴資產，許多長輩早年因社會或家庭因素，未能完成上大學夢想，如今退休後仍保持學習熱情，感謝嘉義大學團隊實現長輩重要願望

嘉義大學校長艾群表示，這是青銀共學課程，參與這次活動長輩年齡從64歲至92歲，校方除安排迎新活動、校園巡禮及特色導覽，也安排兼具理論與實作的主題式課程，最後還會讓阿公阿嬤穿學士服拍畢業照，領取結業證書。

「我兒子是校長同學喔！」92歲的林耀川說，當年日治時期讀書只讀到師範高校畢業就開始工作，20多年前退休後，為保持活力，經常參加社區活動，也教授日文歌唱，雖然一直想進大學進修但都沒機會，透過這次活動到大學上課真的很開心。

77歲的蔡阿嬤也說，當年家中經濟狀況不佳，無法繼續升學的她只讀到小學，非常期待今天的活動，日前還跟孫子們炫耀說「阿嬤要做大學生了」，還能穿學士服拍照、非常興奮。

社會處表示，嘉義市是全台第一個「高齡友善示範城市」，今年更獲選全台五星級「高齡友善城市」，為填補長輩當年未能升學之憾，市府今年度與嘉義大學合作辦理3場次「一日大學生體驗」活動，每場次40位，總計120位長者參與，內容充實豐富，看見長輩們臉上滿滿笑容，是市府繼續往前邁進的動力。

92歲的林耀川說，人生要活一定要動，能夠進到大學圓夢真開心。記者卜敏正／攝影
92歲的林耀川說，人生要活一定要動，能夠進到大學圓夢真開心。記者卜敏正／攝影
嘉義市社會局和嘉義大學，今天邀請40名銀髮長輩，參加「一日大學生」體驗活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市社會局和嘉義大學，今天邀請40名銀髮長輩，參加「一日大學生」體驗活動。記者卜敏正／攝影

嘉義 義大 阿嬤

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