9旬阿公阿嬤進大學園夢 享受大學生活還要拍學士照

「到大學讀書真好！」嘉義市40名阿公阿嬤，今天受邀到嘉義大學參加「1日大學生體驗」，市長黃敏惠以學姊身分到場，頒發1日學生證歡迎「長輩學弟妹」，眾人開心直言，活到這麼大年紀還能進大學讀書「真的是圓夢」。

黃敏惠表示，每位長輩都有精彩生命故事，是社會的寶貴資產，許多長輩早年因社會或家庭因素，未能完成上大學夢想，如今退休後仍保持學習熱情，感謝嘉義大學團隊實現長輩重要願望

嘉義大學校長艾群表示，這是青銀共學課程，參與這次活動長輩年齡從64歲至92歲，校方除安排迎新活動、校園巡禮及特色導覽，也安排兼具理論與實作的主題式課程，最後還會讓阿公阿嬤穿學士服拍畢業照，領取結業證書。

「我兒子是校長同學喔！」92歲的林耀川說，當年日治時期讀書只讀到師範高校畢業就開始工作，20多年前退休後，為保持活力，經常參加社區活動，也教授日文歌唱，雖然一直想進大學進修但都沒機會，透過這次活動到大學上課真的很開心。

77歲的蔡阿嬤也說，當年家中經濟狀況不佳，無法繼續升學的她只讀到小學，非常期待今天的活動，日前還跟孫子們炫耀說「阿嬤要做大學生了」，還能穿學士服拍照、非常興奮。