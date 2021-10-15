有感南北資訊落差 南台灣10多所明星高中組學習社群見佳績

2年前一群學生鑒於南部學生資訊資源較缺乏，憑著傻勁，結合南部10多所明星高中社團成立SCIST南台灣學生資訊社群，透過課程、研討會提升資訊能力，學生參加競賽頻獲獎，已看到學生的資訊水平能力提升，開學以來課程都吸引實體及線上近百名學生參加，師長都感動。

目前就讀成大資工系的李弘均表示，就讀南一中期間，常與同學到北部參加資訊營隊與比賽活動，發現南北學生在資訊能力、資源上有很大落差，因此與他校多位對資訊有興趣的學生創設SCIST南台灣學生資訊社群，陸續有其他高中資訊社加入，而成為南部地區高中生提升資訊能力的重要自主學習園地。

科技部今年舉辦首屆「尋找女婕思」競賽，分獲第2名、第3名的嘉義女中、台南女中的學生也都是此社群成員，另還有部分獲獎學生也是，李泓均欣喜已看到成果，並逐步實現當初成立此社群的目的。

南一中資訊社指導老師高英耀表示，此社群所上的課程有程式設計演算法、資訊安全，政府近年來重視資安，撥經費到大學、高中推動資安人才培育，第1年由南一中提供教室上課，除了奧義智慧科技、可成科技贊助經費，執行資安人才培育計畫的成大教授陳培殷、崑山科大教授曾龍也把此社群納入計畫中，聘請「台灣好利駭」頂尖人才擔任講師，學生受益良多。

第2年除募款，並有奧義智慧等企業繼續贊助，另戴夫寇爾資安公司也襄助，讓課程順利推動，並改到成大上課，因空間較大，學生倍增。此社群已邁入第3年，9月已上了2次課，吸引近60名學生實體參加，線上也有30多人聽課，已帶動南部學生學習資訊科技的風氣。

高英耀說，SCIST南台灣學生資訊社群成員來自南部10多所明星高中學生，包括嘉義高中、嘉義女中、台南女中、家齊高中、新化高中、台南高工、雄中、雄女、鳳山、前鎮高中、屏中、屏女等校學生，學習過程中，部分學長當助教，指導學弟妹，展現一股充沛的學習力與成長力。