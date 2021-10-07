每年收2萬件研究申請 科技部將用AI輔助審查一稿多投

科技部長吳政忠今天宣布，科技部每年約收到2萬件專題研究計畫，最近已規畫建置「專題研究計畫申請書比對系統」，各個司最快明年就能用此系統比對申請案，確認有無抄襲、一稿多投等情事。

科技部生科司今年8月表示，他們比對申請今年科技部專題研究計畫的5028個案件，40對資料出現相似度區間超過60％情形，也就是有80件明顯涉及一稿多投，或由不同人申請同一計畫，或將同一計畫投件至不同司等情形。

吳政忠說，這項比對計畫確定會擴及各司，不過使用人工智慧比對仍有限制，一定會再安排專家參與審查，不會完全由機器判定一個研究計畫是否違反學術倫理。科技部一個月內可提出初步規畫報告。

立委黃國書表示，肯定科技部落實學術倫理審查，他想到諸多問題，包括科技部將比對同一年案件，或做跨年度比較？是否開放申請人事前比對，或僅在收件後由科技部比對？生科司比對出的「60％相似」如何定義，以及各司是否都比照此標準？以機器結合人工審查的利弊為何，是否增加審查成本？

另外，科技部今年母親節前夕宣布修正補助專題計畫作業要點，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員。科技部今天表示，截至目前已有83人申請，55人已核准通過，累計補助3000萬元。

立委林宜瑾呼籲開放男性學者申請，否則像是把育嬰責任推給女性。立委范雲引述勞動部統計，近年由於育嬰留停相關補助額度變高，男性申請育嬰留停比例提升為近四分之一，顯示政府的補助額確實有效。