學習歷程舊包未解新包又來 教育部檢討魄力在哪？

高中職學習歷程檔案是新課綱上路的重大政策，從一○七年上路至今已邁入第三個年頭，新政策隨著上路愈久，理應愈來愈成熟，但不僅出現工程師「手誤」的低級錯誤，導致學生檔案遺失，一周過去，仍有三千多名學生正為六千多筆遺失的資料苦惱，無法專心準備第一次段考，而在疏失過後，行政院長蘇貞昌雖公開要求咎責行政部門，至今卻看不見政府拿出檢討東奧商務艙事件時的魄力，也未見教育部積極進行系統性檢討，難怪基層炸鍋。

教育部近年來四處派員宣講學習歷程檔案製作相關訊息，盼降低師生對於軟硬體的焦慮，無奈每年仍反覆發生檔案塞車、上傳延期等失誤，教育部卻只能一再拿出「延後上傳期限」為解決之道，但試問，上傳期程不全國一致，難道不會衍生公平性的爭議嗎？

學習歷程檔案的建置，是一個全面且影響深遠的制度，沒想到一出事，至今仍未見主管機關出面負責，反甩鍋給外包單位，暨大教授成了眾矢之的，但身為主管機關的教育部，卻不見任何咎責或檢討，更是令人匪夷所思。

學習歷程檔案系統頻繁出包，讓師生人心惶惶，明年將迎來首屆新課綱畢業生，這批高三學生就得靠檔案升學，教育部卻讓人無法放心，學生一邊準備人生大考，還得一邊操心檔案不見，如今民間已出現不少學習歷程檔案「暫緩上路」的聲浪，若教育部擋不住輿論，恐讓學生三年來的辛苦都白費，教育部能否守住信心防線，外界都在看。