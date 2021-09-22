大學生實體諮商剛開學就約滿了 心理健康通識課也搶翻

全國學校五月中下旬一路停課至暑假，學生實體心理諮商也跟著暫停，改用信件、電話關懷，直到八月中旬疫情趨緩，才恢復實體諮商。往年學生預約諮商多要到開學後才滿，今年卻是從暑假滿到開學後，也有學生提早返校接受輔導，還有學生預約到年底。面對疫後新生活，心理師表示，學生應把變動視為常態，隨時做好準備，若一直期待安定，遇到變動時就會手忙腳亂。

疫情影響，今年不少大學新生「無終也無始」，不僅高中生涯沒有畢業典禮、指考延期，大學開學也沒有實體迎新；大學舊生雖然「停課不停學」，卻有大學教授發現學生成績「走鐘」，學習成效Ｍ型化。一名頂大教授分析，大學生可能會面臨無助與疏離感，以往可能不會出現的親子衝突、人際疏離、學習遲滯，都有可能在新學期產生。

台灣師範大學去年曾因疫停課兩周，未料一復課，就出現學生諮商預約潮。台師大當時曾分析學生情緒困擾的樣態，學務長林玫君表示，第一名為憂心自己染疫，隔離檢疫也加劇學生產生焦慮、憂鬱的心情；第二名則是生涯規畫，學生難以掌握生涯安排，挫折感高；第三名則是學習壓力，學生憂心遠距教學跟不上。

也有一名國立大學教授提到，學生的焦慮往往來自不確定性，如選課、上課方式、住宿等，等這些不確定性都穩定下來，才能穩定學生的心理狀態。除了心輔中心，學校高層、各院系所、導師，以及不同行政單位間也要溝通合作，協助開學時因疫情混亂而造成的心情浮動。

國內多所大學終於在今天開學，面對疫情的未知風險，教育部建議前兩周採線上教學，就算恢復實體課程，也有班級人數限制，光線上選課、加簽都讓師生吃足苦頭，不僅教授信箱被加簽信灌爆，學生也焦慮選不到理想的課程，就算選到課，恢復實體課程又受限於班級人數，固定排課的作息勢必是「回不去了」。

當學生面對生活焦慮，東吳大學心理系兼任助理教授楊長苓建議，學生可利用「專心呼吸」跟「分心脫逃」達到紓壓效果。她提到，紓壓並不是因為做了什麼而放鬆，反而是做了什麼「之後」，會感到平靜安定，有時「睡覺」也是不錯的舒壓方法，建議學生多觀察自己，找出自己的紓壓模式。

政治大學今年也找來兩位臨床心理師，開設兩班「自我探索與心理健康」通識課程，原訂每班只收60位學生，首次開課卻吸引270位學生搶課。事實上，現今通識課程中不乏心理健康有關的課程，但常是以介紹心理學，或是介紹心理健康、疾病、壓力等為主，與實際在自我探索時的「經驗」仍有差異。

其中一名授課心理師曾心怡就說，希望這門課能成為學生出社會後還記得的課，比如當學生遇到壓力，人際困難時，能有解決方案，學生也能適時知道自己需要求助與幫忙。她也提到，大學生應把變動視為常態，把變動參數放在心裡，隨時面對變動，就能找出配套方案。

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