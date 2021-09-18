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學生染疫再+2！ 全國確診學生累計達754人

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專學生確診人數增加2人，2生為境外移入，累計確診學生共754人。本報系資料照片
教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專學生確診人數增加2人，2生為境外移入，累計確診學生共754人。本報系資料照片

國內校園疫情暫時趨緩，目前病例多屬境外移入，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專學生確診人數增加2人，2生為境外移入，累計確診學生共754人。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到9月17日下午5時30分，共有754名學生染疫，其中721名是本土案例，33名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加1境外，為一名大專學生；若以教育階段區分，大專校院共242名案例、高中119名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

教育部於8月20日重啟境外生專案入境，9月1日有首位境外生入境，截至本月9日已有87名境外生入境，入境時須做PCR檢測，且進行居檢居隔，其中統計表中的境外欄位，統計範圍包含依教育部境外專案入境，以及原先持有居留證已在台或返台的境外生，境外生確診人數上攀，多數為原先持有居留證已在台或返台的境外生，非專案後入境對象。

教育部 幼兒園

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