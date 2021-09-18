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英語外師進駐偏鄉學校國中都有外師 嘉縣強化英語教育

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府與傅爾布萊特學術交流基金會合作，引進8名美籍英語協同教學助理，傅爾布萊特基金會那原道博士（中）昨天拜會教育處，為新學期到校合作交流。圖／嘉縣府提供
嘉縣府與傅爾布萊特學術交流基金會合作，引進8名美籍英語協同教學助理，傅爾布萊特基金會那原道博士（中）昨天拜會教育處，為新學期到校合作交流。圖／嘉縣府提供

因應2030雙語國家政策，嘉義縣政府110學年度起挹注760萬元，除教育部原補助6名外籍英語教師及7名外籍英語教學助理，縣府另與傅爾布萊特學術交流基金會合作，引進8名美籍英語協同教學助理（English Teaching Assistant），簡稱ETA計畫，第一階段讓各國中都有外師資源。

嘉義縣18鄉鎮市，倚山面海、幅員廣闊，包含山、海、平原區，縣轄國中小共146所，第一階段讓國中校校有外師資源，偏鄉聘任外師不易，地理環境差異，110學年度起，極偏地區阿里山國民中小學，以及大埔鄉國民中小學，每周2天安排2名美籍教師進駐。

傅爾布萊特基金會那原道博士昨天拜會教育處，為新學期到校合作交流，那原道說，欣見縣府投注經費提升國中英語教育，盼藉ETA計畫提供學生自然學習英語機會與環境。

教育處代理處長李美華說，外籍英語教師及教學助理有助推動全縣國中英語教育，將正面影響各校課間、課外及課後，教師與學生甚至行政人員互動與教學；家長不用額外花高額學費，讓子女進入私立學校或補習班，就有機會與美籍教師練習全英文對話，這批外籍英語教學人員出現在校園，塑造雙語環境，營造孩子完善英語口說環境。

8月嘉縣自聘英語協同教學助理 (ETA)與學校相見歡，對新學期課程進行準備，下月中旬完成防疫後，將進入校園為學生服務；期盼為嘉縣學生創造更多自然優質英語學習環境與機會。

嘉義 大埔 阿里山

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