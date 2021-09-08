中小學雙語重普及提升 3年後6成中小學英語課全英授課

總統蔡英文喊出2030雙語國家政策，教育部今年將砸9.3億在中小學階段推動雙語教育。教育部長潘文忠今天表示，因應雙語國家政策，近年積極投入經費，培育本國雙語教師，另也成立外師輔導中心，照顧各校延聘的外籍教學人員，預計2024年將有6成高中以下學校的英語課，都能採全英語教學，七分之一學校可採部分領域雙語教學。

潘文忠在教育部部務會報前接受媒體聯訪表示，110學年度是雙語國家政策的一個重要起步，中小學雙語教育著重普及提升，今年共有80所高中獲得英語課全英語教學的經費補助、60所學校獲得部分領域雙語教學的補助，國中小學也有223校獲得補助，目標2024年，6成高中以下學校的英語課程採全英語授課、七分之一學校的部分領域課程也能雙語教學；2030年時，全國所有高中以下學校的英語課，都可全英語授課，三分之一學校可以進行部分領域雙語教學。

教育部也補助重點培育高中開設雙語實驗班，今年起將有50校開辦雙語實驗班，另也擴大引進外師。潘文忠提到，本學年度起有一個較大規模的外師引進，同時，透過台師大、中正大學的「外師輔導中心」，協助台灣的外師解決各項生活適應的問題，教育部也會補助購置合理的生活用品、交通津貼、住宿津貼等。

大專部分，教育部日前公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單，台大、台師大、成功、中山等4校列為「重點培育學校」，另有41個重點培育學院分佈於25所學校。潘文忠說，獲得重點培育補助的學校或學院，教育部要求在2024年時，至少有25％的大二學生，其英文能力在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟等級，同時全校至少有20％的大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中的20％以上為全英語課程。

潘文忠說，2030年時，這些獲得點培育補助的學校或學院，至少有50％的大二學生在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟程度，同時至少有50％的大二學生與碩士學生其當年學分中的50％以上為全英語課程，並推動畢業證書EMI（全英語教學）修課認證，以接軌國際及產業。

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