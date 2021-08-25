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屏科將設實驗學校 立委籲：在地學校改制、設雙語部

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱、范雲今召開線上論壇。圖／翻攝自鍾佳濱臉書直播
民進黨立委鍾佳濱、范雲今召開線上論壇。圖／翻攝自鍾佳濱臉書直播

屏東科學園區將發展智慧農醫、綠色材料、太空科技，並規畫7.2億設立新的實驗學校，民進黨立委鍾佳濱、范雲今召開線上論壇，建議由在地學校改制實驗教育，並設置雙語部供屏科員工子女就讀，成為當地學子接軌國際的跳板，屏科大副校長羅希哲也建議，成立屏科園區產學聯盟、建立太空產業領域工作圈、開設太空領院研究學院，帶動屏東太空產業發展。

鍾佳濱指出，屏東科學園區新設實驗學校，從過往經驗來看，恐有招生不足問題，還會形同租界區分園內、園外學生，建議可由屏東整合不同教育階段學校改制實驗教育學校、設立雙語部，並應運用遠距教學與國際學校接軌，甚至可將課程資源透過遠距教學工具共享給屏東在地學校，讓當地學子只要具備雙語能力就能一同線上學習、接軌國際。

范雲表示，109年各科學園區實驗中學雙語生招收率僅18%，過去正是因招生困難，才修改園區子女入學辦法、擴大招生對象，而屏科跟其他園區相對較小，若直接設校而無創新方案，開放後恐進一步影響其他學校。她建議，教育部應運用新的教育機會讓屏東更好，而非複製傳統模式設校。

羅希哲說，應籌組屏科產學聯盟，與周遭學校、公司共提產學合作計畫，並向下延生高中職、國中發展太空相關課程與技能認證，他也建議可成立太空科技專班，從高中、大學到研究所，培養各階段工程人員，並保證就業、薪資保障，培育未來太空科技人才。

太空 屏東 遠距教學

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