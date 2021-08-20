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北市教育局推「多元彈性教學」 讓學生停課不停學

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

為因應疫情變化，北市教育局針對各疫情警戒等級，推動「多元彈性教學」，共有4種，包括線上學習專班、實體加直播線上彈性教學、線上函授影片教學，以及校本創新模式，讓家長和學生自行選擇教育方法。

教育局長曾燦金表示，9月1日即將開學，能夠實體到校上課學生們都相當開心，但疫情狀況隨時在變動，為了因應各級防疫警戒狀況，教育局推動4種學習方法。第一種為「線上學習專班」，目前預估有10％到15%的學生會請防疫假，因此可跨班集合成一班，由教育局調配師資替學生線上教學。

第二種是「實體+直播教學」，由原班級教師在教室內直播教學，讓學生可在家遠距學習，教室也會提供廣角攝影機、追焦攝影機提供線上、線下彈性教學。第三種是「線上函授教學」，由老師先預錄影片，或是有教育局的公播版本放在酷課雲上供學生觀看，第四種是「校本創新模式」，由校方自行提出創新教學方案。

曾燦金說，防疫第三級警戒就是以遠距學習為主，目前有國中、國小的公播課程放在酷課雲，教育局也計畫拍攝697部教學影片。

另外，若疫情提升至2.5級以上時，將分為A、B兩組輪流到校上課，每組隔週輪流到校，另組遠距線上學習；或是分組隔日輪流到校，上午分流上課、下午全體遠距教學，避開中午用餐時間。

北市教育局今天公布「多元彈性教學」，能因應疫情變化，讓學生停課不停學。圖／北市府提供
北市教育局今天公布「多元彈性教學」，能因應疫情變化，讓學生停課不停學。圖／北市府提供
北市教育局今天公布「多元彈性教學」，能因應疫情變化，讓學生停課不停學。圖／北市府提供
北市教育局今天公布「多元彈性教學」，能因應疫情變化，讓學生停課不停學。圖／北市府提供

教育局 遠距教學 疫情

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